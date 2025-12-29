Указом Путина мессенджер Max стал обязательным для домовых чатов

Управляющие компании и поставщики ресурсов должны общаться с собственниками квартир через национальный мессенджер «Мах». Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Теперь любые вопросы по обслуживанию дома, начислениям и вывозу мусора нужно решать на отечественной платформе. Требование касается всех участников рынка: управляющих компаний (УК), ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по обращению с ТКО.

Порядок общения и правила переписки утвердит Минстрой России. Исключение сделали только для Москвы: столичные власти могут использовать собственные городские сервисы (например, «Электронный дом»), если заключат специальное соглашение с правительством. Остальные регионы, включая Башкирию, безальтернативно переходят на федеральный софт.

Зачем менять мессенджер

Главная цель переезда — идентификация пользователей. В привычных чатах WhatsApp* или Telegram сложно понять, кто из участников — реальный собственник, а кто — посторонний человек или бот.

В системе «Мах» каждый пользователь проходит верификацию. Это гарантирует, что в обсуждении общедомовых вопросов участвуют только владельцы квартир. Также это защитит жильцов от мошенников, которые рассылают в обычных мессенджерах поддельные квитанции или фишинговые ссылки.

Параллельно закон меняет требования к руководителям УК. Вместо квалификационного экзамена директора теперь будут проходить независимую оценку квалификации. Это должно повысить профессионализм управленцев.

Напомним, власти Башкортостана начали внедрять «Мах» еще до подписания федерального закона. В августе 2025 года Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору разослал требования управляющим компаниям перевести все домовые чаты на новую платформу до конца лета. Тогда это вызвало критику со стороны жителей и бизнеса, которые не видели смысла отказываться от удобных каналов связи.

Переход на официальный мессенджер поможет коммунальщикам бороться с неплатежами. Через верифицированный канал связи проще доставлять уведомления о задолженностях и досудебные претензии, которые имеют юридическую силу. Это актуально для региона: к осени 2025 года долги жителей Башкирии только за капремонт достигли 1,6 млрд рублей, несмотря на высокую собираемость взносов.

Ранее в Уфе фиксировали случаи мошенничества с бумажными квитанциями, на которых злоумышленники печатали QR-коды для кражи денег. Цифровизация общения через защищенное приложение должна устранить подобные риски.

* — WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.