0
3 часа
Новости

Указом Путина мессенджер Max стал обязательным для домовых чатов

Управляющие компании и поставщики ресурсов должны общаться с собственниками квартир через национальный мессенджер «Мах». Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
логотип мессенджера max
©max.ru

Теперь любые вопросы по обслуживанию дома, начислениям и вывозу мусора нужно решать на отечественной платформе. Требование касается всех участников рынка: управляющих компаний (УК), ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по обращению с ТКО.

Порядок общения и правила переписки утвердит Минстрой России. Исключение сделали только для Москвы: столичные власти могут использовать собственные городские сервисы (например, «Электронный дом»), если заключат специальное соглашение с правительством. Остальные регионы, включая Башкирию, безальтернативно переходят на федеральный софт.

Зачем менять мессенджер

Главная цель переезда — идентификация пользователей. В привычных чатах WhatsApp* или Telegram сложно понять, кто из участников — реальный собственник, а кто — посторонний человек или бот.

В системе «Мах» каждый пользователь проходит верификацию. Это гарантирует, что в обсуждении общедомовых вопросов участвуют только владельцы квартир. Также это защитит жильцов от мошенников, которые рассылают в обычных мессенджерах поддельные квитанции или фишинговые ссылки.

Параллельно закон меняет требования к руководителям УК. Вместо квалификационного экзамена директора теперь будут проходить независимую оценку квалификации. Это должно повысить профессионализм управленцев.

Напомним, власти Башкортостана начали внедрять «Мах» еще до подписания федерального закона. В августе 2025 года Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору разослал требования управляющим компаниям перевести все домовые чаты на новую платформу до конца лета. Тогда это вызвало критику со стороны жителей и бизнеса, которые не видели смысла отказываться от удобных каналов связи.

Переход на официальный мессенджер поможет коммунальщикам бороться с неплатежами. Через верифицированный канал связи проще доставлять уведомления о задолженностях и досудебные претензии, которые имеют юридическую силу. Это актуально для региона: к осени 2025 года долги жителей Башкирии только за капремонт достигли 1,6 млрд рублей, несмотря на высокую собираемость взносов.

Ранее в Уфе фиксировали случаи мошенничества с бумажными квитанциями, на которых злоумышленники печатали QR-коды для кражи денег. Цифровизация общения через защищенное приложение должна устранить подобные риски.

* — WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

Похожие записи
0
29.12.2025
Новости

Путин разрешил использовать мессенджер MAX вместо паспорта

мессенджер max на смартфоне
Президент России подписал закон: теперь подтвердить личность и возраст можно через приложение MAX. С 29 декабря бумажный паспорт в магазине или кинотеатре больше не нужен — достаточно показать QR-код на экране смартфона.
0
29.12.2025
Новости

Владимир Путин подписал ряд новых законов в конце 2025 года

владимир путин
Президент подписал законы о повышении штрафов за перевозку детей и тонировку. Введены электронные студенческие билеты и реестр перевозчиков.
0
25.12.2025
Культура

Ильдар Абдразаков получил звание народного артиста России в Кремле

ильдар абдразаков благодарит Путина
Оперный певец из Уфы Ильдар Абдразаков получил высшую государственную награду в области культуры. Президент Владимир Путин лично прикрепил ему нагрудный знак в Екатерининском зале Кремля.
0
23.12.2025
Новости

Госдума: Telegram не заблокируют до перехода авторов в мессенджер «Мах»

мессенджер телеграм
Власти не станут ограничивать доступ к Telegram, пока российские авторы и СМИ не переведут свою аудиторию в отечественный мессенджер «Мах». Мгновенное отключение платформы сейчас исключено, так как стране
0
23.12.2025
Новости

ВС РФ признал законной критику властей и нацистскую символику без пропаганды

статуя фемиды
Верховный суд России постановил, что демонстрация нацистской атрибутики законна, если она сопровождается осуждением идеологии. Также суд запретил считать критику чиновников экстремизмом.
0
19.12.2025
Спецоперация

Жительница Башкирии добилась возвращения медали погибшего на СВО сына после обращения к Путину

путин
Мать погибшего участника СВО из Белорецка год не могла получить присвоенную сыну награду. Чиновники задерживали выдачу, ссылаясь на обстоятельства. Ситуация разрешилась только после того, как обращение
0
18.12.2025
Новости

Мишура до тюрьмы доведет: за новогодний декор на работе грозит 7 лет колонии

новогодние игрушки
Создание праздничной атмосферы в офисе может грозить штрафом до 400 тысяч рублей или реальным сроком. Юрист рассказал, как избежать наказания.
0
16.12.2025
Новости

Госдума обязала вести домовые чаты в мессенджере MAX

мессенджер max на смартфоне
Госдума в окончательном чтении одобрила поправки в Жилищный кодекс, которые регламентируют цифровое взаимодействие собственников квартир. Теперь управляющие компании, операторы по обращению с отходами
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.