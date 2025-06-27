Уфу смыло: ливень, фекалии и утонувшие авто

Сильный ливень с крупным градом полностью парализовал жизнь Уфы. Дороги превратились в реки, машины буквально плавали, а пешеходы перемещались по щиколотку в грязной воде. В социальных сетях появились многочисленные видеоролики, демонстрирующие масштабы стихийного бедствия: плавающие автомобили, вода, бьющая из канализационных люков, и дворы, превратившиеся в болота.

Особенно пострадали районы с недавно уложенной брусчаткой, которую, по словам местных жителей, смонтировали прямо на бетон без необходимой ливневой канализации. Это привело к тому, что дождевой воде было некуда уходить.

Проблема оказалась гораздо глубже, чем просто лужи. Эколог Александр Веселов в интервью «Пруфам» заявил, что ливневые системы в городах Башкирии либо отсутствуют, либо давно устарели. Из-за этого вся дождевая и талая вода, содержащая опасные вещества, без очистки напрямую попадает в реку Белую через девять выпусков. Оттуда загрязнение распространяется дальше, попадая в Каму и Волгу, отравляя водоёмы по всей стране. По его словам, контроль ведётся лишь по 30 показателям, в то время как реально опасных соединений — тысячи.

Уфимцы также активно жаловались на затопления и неприятный запах фекалий. Например, жительница улицы Нехаева, 100, описала ситуацию как «полный трэш»: прорвало все люки, вода стекала вниз по склону, затапливая дворы и наполняя дома запахом канализации. Аналогичные сообщения поступали с улицы Малая Лесопильная, где зловонная жижа вызывала опасения за безопасность жилых домов.

Кроме того, непогода нанесла серьёзный урон сельскому хозяйству. Град повредил рассаду и молодые растения на огородах. Один из дачников пожаловался, что град «сбил почти всю зелень», особенно сильно пострадали помидоры.