Уфу смыло: ливень, фекалии и утонувшие авто

Сильный ливень с крупным градом полностью парализовал жизнь Уфы. Дороги превратились в реки, машины буквально плавали, а пешеходы перемещались по щиколотку в грязной воде. В социальных сетях появились многочисленные видеоролики, демонстрирующие масштабы стихийного бедствия: плавающие автомобили, вода, бьющая из канализационных люков, и дворы, превратившиеся в болота.
Особенно пострадали районы с недавно уложенной брусчаткой, которую, по словам местных жителей, смонтировали прямо на бетон без необходимой ливневой канализации. Это привело к тому, что дождевой воде было некуда уходить.
Проблема оказалась гораздо глубже, чем просто лужи. Эколог Александр Веселов в интервью «Пруфам» заявил, что ливневые системы в городах Башкирии либо отсутствуют, либо давно устарели. Из-за этого вся дождевая и талая вода, содержащая опасные вещества, без очистки напрямую попадает в реку Белую через девять выпусков. Оттуда загрязнение распространяется дальше, попадая в Каму и Волгу, отравляя водоёмы по всей стране. По его словам, контроль ведётся лишь по 30 показателям, в то время как реально опасных соединений — тысячи.
Уфимцы также активно жаловались на затопления и неприятный запах фекалий. Например, жительница улицы Нехаева, 100, описала ситуацию как «полный трэш»: прорвало все люки, вода стекала вниз по склону, затапливая дворы и наполняя дома запахом канализации. Аналогичные сообщения поступали с улицы Малая Лесопильная, где зловонная жижа вызывала опасения за безопасность жилых домов.
Кроме того, непогода нанесла серьёзный урон сельскому хозяйству. Град повредил рассаду и молодые растения на огородах. Один из дачников пожаловался, что град «сбил почти всю зелень», особенно сильно пострадали помидоры.
В связи с подобными происшествиями, проблема чистоты и благоустройства города становится особенно актуальной. В Уфе ежегодно проводятся общегородские субботники. Так, в 2025 году весенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города начался 7 апреля и продлился до 1 июня, с общегородскими субботниками 12 и 26 апреля. В рамках этих мероприятий проводится уборка улиц, внутриквартальных территорий, сбор и вывоз мусора, ремонт дорог и тротуаров, а также очистка прибрежных зон рек и озёр .