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Уфимцы выбирают имя для площади на набережной Белой

©администрация Уфы

Мэрия Уфы снова ищет название для площади на набережной Белой. Первый опрос не дал результатов, так что теперь чиновники запустили второй круг и собрали варианты от местных.

В списке — полный калейдоскоп: от исторической «Троицкой» (в память о церкви, которая стояла на месте Монумента Дружбы) до «Трудовой доблести и славы».

Хотят увековечить и память Ивана Нагого — того самого основателя Уфы. Есть и совсем простые варианты типа «Первая городская площадь» или «Белая пристань».

Для патриотов предлагают «Дружбу народов», «Мир и Дружбу» и даже «Дружбу и доблесть».

Можно также проголосовать за «Ағиҙел Майҙаны» — так «площадь Агидели» звучит на башкирском.

А мы думаем, что в Уфе как всегда — долго запрягают, быстро едут. Сначала построили площадь, а потом годами думают, как бы её назвать. Ну, хоть народ спросили в этот раз.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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