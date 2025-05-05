Уфимцы выбирают имя для площади на набережной Белой

Мэрия Уфы снова ищет название для площади на набережной Белой. Первый опрос не дал результатов, так что теперь чиновники запустили второй круг и собрали варианты от местных.

В списке — полный калейдоскоп: от исторической «Троицкой» (в память о церкви, которая стояла на месте Монумента Дружбы) до «Трудовой доблести и славы».

Хотят увековечить и память Ивана Нагого — того самого основателя Уфы. Есть и совсем простые варианты типа «Первая городская площадь» или «Белая пристань».

Для патриотов предлагают «Дружбу народов», «Мир и Дружбу» и даже «Дружбу и доблесть».

Можно также проголосовать за «Ағиҙел Майҙаны» — так «площадь Агидели» звучит на башкирском.

А мы думаем, что в Уфе как всегда — долго запрягают, быстро едут. Сначала построили площадь, а потом годами думают, как бы её назвать. Ну, хоть народ спросили в этот раз.