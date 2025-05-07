Уфимцы остались без поликлиники

Уфимская поликлиника на Губайдуллина приостанавливает работу — власти решили устроить там капитальный ремонт, сообщили в администрации башкирской столицы.

Уфимцам придётся забыть привычную дорогу к врачам — с 11 мая клиника на Губайдуллина, 21/1 переезжает в здание на Степана Кувыкина, 96/1. Вход с 1-й Кронштадтской, не перепутайте!

С 6 по 10 мая будет действовать переходный период — принимать будут и там, и там. Власти милостиво дали народу время привыкнуть к новому маршруту.

Телефоны и контакты остаются прежними, так что хотя бы тут обошлось без сюрпризов. Обещают, что ремонтные работы продлятся до ноября 2025-го.