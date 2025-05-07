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Уфимцы остались без поликлиники

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Уфимская поликлиника на Губайдуллина приостанавливает работу — власти решили устроить там капитальный ремонт, сообщили в администрации башкирской столицы.

Уфимцам придётся забыть привычную дорогу к врачам — с 11 мая клиника на Губайдуллина, 21/1 переезжает в здание на Степана Кувыкина, 96/1. Вход с 1-й Кронштадтской, не перепутайте!

С 6 по 10 мая будет действовать переходный период — принимать будут и там, и там. Власти милостиво дали народу время привыкнуть к новому маршруту.

Телефоны и контакты остаются прежними, так что хотя бы тут обошлось без сюрпризов. Обещают, что ремонтные работы продлятся до ноября 2025-го.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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