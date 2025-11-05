0
41 минута
Новости

Уфимцы ополчились на заслуженного артиста Егора Крида

Более 2600 жителей Башкирии требуют отозвать у Егора Крида звание «Заслуженный артист». Активисты считают, что нецензурная лексика в его композициях обесценивает высокую награду.
Егор Крид с Главой Башкирии
©Радий Хабиров / Telegram

Почти три тысячи человек требуют лишить Егора Крида звания «Заслуженный артист Башкирии», сообщают авторы онлайн-петиции. Общественное недовольство вылилось в обращение, которое стремительно собирает подписи в сети. Инициаторы призывают не только аннулировать титул, но и найти ответственных за его присуждение.

Содержание
  1. Суть народных претензий
  2. С чего все началось
  3. Мнения разделились

Суть народных претензий

Главной претензией к творчеству певца стала ненормативная лексика. По мнению подписавшихся, композиции вроде «Pussy Boy» и «Бери в рот» несовместимы со статусом заслуженного деятеля культуры. Авторы обращения задаются вопросом, как за такое можно было вообще вручить награду, считая, что подобные звания попросту обесценили.

Сама петиция была размещена на портале Change.org и призывает к полному пересмотру решения властей. Активисты настаивают на проверке законности действий чиновников, которые инициировали награждение артиста.

С чего все началось

Напомним, 20 октября после концерта в Уфе глава республики Радий Хабиров лично вручил Криду удостоверение. Тогда чиновник назвал музыканта «талантливым и настоящим», а сам Егор с гордостью упомянул о своих башкирских корнях. Решение властей вызвало в соцсетях шквал мемов и критики.

Ситуацию прокомментировали и другие деятели культуры, например, актриса Яна Поплавская. Она заявила, что творчество Крида не соответствует высоким культурным нормам и традиционным ценностям России. Актриса даже предположила, что если бы тексты песен показали президенту, то карьера певца могла бы оказаться под угрозой.

Мнения разделились

На фоне нарастающего хейта у артиста появились и защитники. В сети была создана встречная петиция с призывом «Не отменять Егора Крида», однако она пока не набрала большой популярности. Её авторы утверждают, что творчество певца находит отклик в сердцах миллионов и объединяет людей по всему миру.

