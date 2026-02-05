Уфимцы назвали справедливую минимальную зарплату

Жители столицы Башкортостана считают действующий МРОТ несправедливым и хотят видеть минимальную зарплату на 20 тысяч выше

Жители Уфы недовольны размером минимальной оплаты труда и хотят получать намного больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоб», проведенного в столице Башкортостана в начале 2026 года.

По мнению горожан, справедливый МРОТ должен составлять минимум 53 тысячи рублей ежемесячно. При этом реальная минимальная зарплата в республике с учетом всех доплат и районного коэффициента достигает всего 31 156,95 рубля. Разрыв между желаемым и действительным превышает 20 тысяч рублей.

Запросы уфимцев стабильно держатся на одном уровне последний год. Летом прошлого года они считали справедливой сумму в 52,4 тысячи, в начале 2025-го называли цифру 52,2 тысячи рублей.

Похожая ситуация складывается в других российских мегаполисах. Максимальные требования предъявляют москвичи — 63,1 тысячи при фактическом МРОТ 39,7 тысячи. Петербуржцы хотят видеть минималку на уровне 59,2 тысячи (сейчас 31,25 тысячи), а жители Хабаровска — 58,3 тысячи (фактически от 35,2 до 46 тысяч).

Напомним, федеральный МРОТ с января 2026 года установлен на отметке 27 093 рубля. В регионах с повышающими коэффициентами сумма может быть больше.