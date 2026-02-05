0
3 часа
Новости

Уфимцы назвали справедливую минимальную зарплату

Жители столицы Башкортостана считают действующий МРОТ несправедливым и хотят видеть минимальную зарплату на 20 тысяч выше
деньги в кошельке
©News-bash

Жители Уфы недовольны размером минимальной оплаты труда и хотят получать намного больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоб», проведенного в столице Башкортостана в начале 2026 года.

По мнению горожан, справедливый МРОТ должен составлять минимум 53 тысячи рублей ежемесячно. При этом реальная минимальная зарплата в республике с учетом всех доплат и районного коэффициента достигает всего 31 156,95 рубля. Разрыв между желаемым и действительным превышает 20 тысяч рублей.

Запросы уфимцев стабильно держатся на одном уровне последний год. Летом прошлого года они считали справедливой сумму в 52,4 тысячи, в начале 2025-го называли цифру 52,2 тысячи рублей.

Похожая ситуация складывается в других российских мегаполисах. Максимальные требования предъявляют москвичи — 63,1 тысячи при фактическом МРОТ 39,7 тысячи. Петербуржцы хотят видеть минималку на уровне 59,2 тысячи (сейчас 31,25 тысячи), а жители Хабаровска — 58,3 тысячи (фактически от 35,2 до 46 тысяч).

Напомним, федеральный МРОТ с января 2026 года установлен на отметке 27 093 рубля. В регионах с повышающими коэффициентами сумма может быть больше.

Похожие записи
0
04.02.2026
Новости

Хабиров поручил проверить школы Башкирии на факты буллинга после ЧП в Уфе

хабиров дает интервью
Глава Башкирии провел экстренное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних на фоне резонансного ЧП в уфимской гимназии №16. Девятиклассник устроил стрельбу из пневматики, ранив учителя истории и взорвав петарду.
0
04.02.2026
Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападения на гимназию в Уфе

муляж автомата
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования инцидента в гимназии №16 Уфы. Подросток травмировал учителя.
0
03.02.2026
Происшествия

Родители напавшего на гимназию №16 были в курсе школьных конфликтов

школьник с травматом
Отец девятиклассника подтвердил жалобы на издевательства, а друг заметил странности в поведении. Власти опровергли наличие пострадавших, возбуждено дело.
0
03.02.2026
Новости

В Уфе предлагают назвать улицу в честь экс-мэра Павла Качкаева

карта Уфы
Власти Уфы запустили общественное голосование по вопросу присвоения одной из улиц имени бывшего градоначальника Павла Качкаева, который руководил столицей Башкирии восемь лет.
0
03.02.2026
Происшествия

Школьник из Башкирии вел дневник перед нападением на гимназию и мечтал о тюрьме

школьник с травматом
Девятиклассник гимназии №16 в Уфе вел онлайн-дневник перед нападением на школу, где объяснял свой поступок желанием попасть за решетку и накопленной агрессией после перевода в новый класс.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.