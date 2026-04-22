Уфимцы мёрзнут после отключения отопления в апреле

Жители Уфы сообщают о резком похолодании в квартирах и детских садах после завершения отопительного сезона. По словам горожан, температура в помещениях по ночам заметно упала, а на улице — не теплее.
мужчина греется возле радиатора отопления
Уфимцы в апреле начали массово сообщать о холоде в квартирах и детских учреждениях после прекращения подачи тепла. По мнению жителей, отопительный сезон в городе завершили преждевременно.

Одна из горожанок рассказала, что в детском саду, который посещает её ребёнок, батареи уже холодные. Дома, по её словам, особенно неуютно по ночам — детей приходится укутывать потеплее.

Другая жительница уверена: тепло следовало оставить хотя бы до конца апреля.

«Дома мёрзнут и дети, и взрослые, а на улице не теплее», — возмущается она, добавив, что майский прогноз также не обещает потепления.

Третья горожанка считает, что власти поспешили с завершением отопительного сезона как в домах, так и в социальных объектах: по её словам, вся предстоящая неделя ожидается холодной, с ночными заморозками, а это грозит ростом заболеваемости — прежде всего среди детей.

Напомним, 16 апреля 2026 года глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал распоряжение о завершении отопительного сезона, сообщив об этом в соцсетях. В 2025 году отопление в Уфе также отключили 21 апреля.

На оперативном совещании в администрации Уфы 1 апреля начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан заявил: среднесуточная температура за прошедшую неделю составила лишь +7 градусов, а синоптики прогнозировали похолодание. Решение об отключении тепла планировалось принять, когда среднесуточная температура устойчиво удержится выше +8 градусов на протяжении пяти суток подряд.

Чиновник также сообщил, что одна часть горожан жаловалась на перетоп, а другая — на недостаточное тепло в квартирах. Один из представителей администрации также отметил, что в конце апреля нередко выпадает снег, и системы отопления — в отличие от простой лампочки — невозможно быстро отключить и снова включить.

К слову, специалисты «БашРТС» предупреждали: после полного отключения тепла оперативно восстановить его подачу в случае резкого похолодания не представляется возможным. По прогнозу Башгидромета, в ближайшие дни в ряде районов республики ожидались заморозки — температура в ночные часы должна была опуститься ниже нуля.

21.04.2026
Происшествия

В Уфе за ночь сгорели кафе и два автомобиля

автомобили после пожара
В Уфе минувшей ночью произошло два пожара: на улице Менделеева выгорело одноэтажное кафе, на улице Иксанова во дворе жилого дома — два автомобиля. Пострадавших нет.
20.04.2026
Происшествия

В центре Уфы иномарка протаранила магазин бытовой техники

авто после дтп
Kia Rio столкнулась со зданием магазина бытовой техники на улице Карла Маркса в Уфе 20 апреля. Водитель пытался уклониться от разворачивавшегося автомобиля. Пострадавших нет, машина получила механические повреждения.
20.04.2026
Происшествия

В Уфе водитель без прав на кроссовом мотоцикле попал с пассажиром в ночное ДТП

питбайк после дтп
Ночью 20 апреля в Уфе 20-летний водитель без прав на кроссовом мотоцикле Darex столкнулся с Hyundai Santa Fe на проспекте Октября. Обоих участников ДТП госпитализировали с травмами.
18.04.2026
Криминал

В Уфе пресекли незаконный игорный бизнес на улице Тухвата Янаби

задержание подозреваемых
В Уфе 17 апреля совместными усилиями полиции, Следственного комитета и Росгвардии были задержаны двое подозреваемых в незаконном ведении игорного бизнеса. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
18.04.2026
Происшествия

В Уфе эвакуатор сбил 10-летнего мальчика в Инорсе

грузовик эвакуатор
Десятилетний мальчик попал под колёса эвакуатора вечером 17 апреля в Уфе — прямо на бульваре Баландина в Инорсе. Ребёнок жив, но с травмами оказался в больнице.
16.04.2026
Новости

Мэр Уфы подписал постановление о завершении отопительного сезона

девушка с котом рядом с радиатором отопления
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о завершении отопительного сезона. По словам мэра, он прошёл без серьёзных сбоев и аварий. Коммунальные службы уже приступают к подготовке к следующему зимнему периоду.
16.04.2026
Здоровье

В Уфе с начала весны от клещей пострадали 44 горожанина

клещ на ветке
С начала весны 2026 года в Уфе за медицинской помощью после укусов клещей обратились 44 жителя, больше половины из которых — дети. Мэрия города объяснила, где чаще всего происходят встречи с членистоногими, и рассказала о мерах защиты.
