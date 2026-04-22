Уфимцы мёрзнут после отключения отопления в апреле

Уфимцы в апреле начали массово сообщать о холоде в квартирах и детских учреждениях после прекращения подачи тепла. По мнению жителей, отопительный сезон в городе завершили преждевременно.

Одна из горожанок рассказала, что в детском саду, который посещает её ребёнок, батареи уже холодные. Дома, по её словам, особенно неуютно по ночам — детей приходится укутывать потеплее.

Другая жительница уверена: тепло следовало оставить хотя бы до конца апреля.

«Дома мёрзнут и дети, и взрослые, а на улице не теплее», — возмущается она, добавив, что майский прогноз также не обещает потепления.

Третья горожанка считает, что власти поспешили с завершением отопительного сезона как в домах, так и в социальных объектах: по её словам, вся предстоящая неделя ожидается холодной, с ночными заморозками, а это грозит ростом заболеваемости — прежде всего среди детей.

Напомним, 16 апреля 2026 года глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал распоряжение о завершении отопительного сезона, сообщив об этом в соцсетях. В 2025 году отопление в Уфе также отключили 21 апреля.

На оперативном совещании в администрации Уфы 1 апреля начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан заявил: среднесуточная температура за прошедшую неделю составила лишь +7 градусов, а синоптики прогнозировали похолодание. Решение об отключении тепла планировалось принять, когда среднесуточная температура устойчиво удержится выше +8 градусов на протяжении пяти суток подряд.

Чиновник также сообщил, что одна часть горожан жаловалась на перетоп, а другая — на недостаточное тепло в квартирах. Один из представителей администрации также отметил, что в конце апреля нередко выпадает снег, и системы отопления — в отличие от простой лампочки — невозможно быстро отключить и снова включить.

К слову, специалисты «БашРТС» предупреждали: после полного отключения тепла оперативно восстановить его подачу в случае резкого похолодания не представляется возможным. По прогнозу Башгидромета, в ближайшие дни в ряде районов республики ожидались заморозки — температура в ночные часы должна была опуститься ниже нуля.