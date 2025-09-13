0
Новости

Уфимцы лишились связи после налёта беспилотника на завод

Жители Башкирии массово жалуются на перебои с мобильным интернетом. Всё началось после попытки БПЛА атаковать завод в Уфе. Власти намекают, что это необходимые меры для безопасности.
Жители Башкирии столкнулись с крупным сбоем в работе мобильного интернета. Сеть начала пропадать примерно в четыре часа дня.

Причиной цифрового затишья, по всей видимости, стала попытка атаки БПЛА на один из уфимских заводов. Глава республики Радий Хабиров подтвердил инцидент, сообщив, что предприятие пытались атаковать с помощью беспилотника. Один из дронов упал на территории, но серьёзных последствий удалось избежать.

Руководитель региона заверил, что ситуация полностью контролируется. Обошлось без жертв и пострадавших, а ущерб для завода оказался минимальным. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы.

Параллельно с этим уфимский аэропорт ввёл временные ограничения на приём и отправку самолётов. Представитель Росавиации уточнил, что небо прикрыли для обеспечения безопасности полётов на фоне активности БПЛА.

Напомним, летом уже наблюдалась похожая картина. Тогда секретарь Совбеза Башкирии Валерий Олейник пояснял, что замедление и отключение интернета может быть связано с работой защитных систем, которые глушат сигналы для противодействия дронам.

