Башгидрометцентр зафиксировал в Уфе критическое загрязнение воздуха сразу двумя токсичными веществами, сообщает Mkset. Анализ атмосферы показал превышение допустимых норм более чем в два раза.

Мониторинг от 3 июня выявил опасные концентрации на посту наблюдения по улице Гафури. Содержание угарного газа превысило норму в 2,2 раза, а изопропилбензола — в 1,4 раза.

Угарный газ попадает в городскую атмосферу преимущественно через автомобильные выхлопы. Неполное сгорание бензина в двигателях становится главным поставщиком этого невидимого убийцы.

Второй компонент ядовитого коктейля — кумол — выбрасывают нефтеперерабатывающие предприятия и химические производства. Это вещество активно используется для синтеза фенола и ацетона.

Краткосрочное воздействие таких концентраций вряд ли приведет к острому отравлению горожан. Однако постоянное вдыхание этой гремучей смеси может серьезно подорвать здоровье уфимцев, поражая различные системы организма.

Случай от 3 июня не является изолированным инцидентом. В феврале 2025 года в Уфе уже фиксировались серьезные превышения ПДК изопропилбензола — концентрация достигала 6,9 ПДК на посту наблюдения №14 (улица Ульяновых, 57). Также в том же месяце было зафиксировано превышение концентрации сероводорода в 1,3 ПДК и пыли в 1,1 ПДК.

Статистика за апрель 2025 года показывает системный характер проблемы: в Уфе было зарегистрировано 23 эпизода загрязнения атмосферы, где изопропилбензол занял второе место по частоте превышений (6 случаев) после пыли (13 случаев).

Проблема носит также и региональный характер. В Стерлитамаке регулярно фиксируются превышения ПДК изопропилбензола, достигающие критических значений — до 4,9 ПДК в мае 2024 года. В апреле 2025 года в городе было выявлено 8 нарушений нормативов, включая 4 случая превышения по изопропилбензолу.

В Салавате за тот же период зафиксировано 8 случаев превышения по этилбензолу, 2 — по фенолу и 1 — по пыли.