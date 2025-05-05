Уфимцам отменили салют в День Победы

Никаких ярких вспышек в небе в этот раз не будет. В Уфе власти решили не устраивать праздничный фейерверк на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщает «Коммерсант».

А на вопрос «почему?» в мэрии загадочно ответили: «Решение оргкомитета». И всё. Ни объяснений, ни альтернативы.

Последний раз уфимцы видели праздничные залпы в своём небе в мае 2022 года — с тех пор сплошной режим экономии на эмоциях.

Похоже, теперь салютовать Дню Победы уфимцам придётся в соседних городах. Или довольствоваться просмотром московского фейерверка по телевизору. А на сэкономленные деньги, может, хоть дороги починят?