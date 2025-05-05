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Уфимцам отменили салют в День Победы

©администрация Уфы

Никаких ярких вспышек в небе в этот раз не будет. В Уфе власти решили не устраивать праздничный фейерверк на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщает «Коммерсант».

А на вопрос «почему?» в мэрии загадочно ответили: «Решение оргкомитета». И всё. Ни объяснений, ни альтернативы.

Последний раз уфимцы видели праздничные залпы в своём небе в мае 2022 года — с тех пор сплошной режим экономии на эмоциях.

Похоже, теперь салютовать Дню Победы уфимцам придётся в соседних городах. Или довольствоваться просмотром московского фейерверка по телевизору. А на сэкономленные деньги, может, хоть дороги починят?

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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