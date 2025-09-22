Уфимцам назвали районы с бешеной наценкой на аренду квартир

В Уфе резко подорожала аренда квартир, а предложений стало заметно меньше. Средний чек вырос почти на 6%. Рассказываем, где найти самый доступный вариант.

Найти съёмную квартиру в Уфе к осени стало задачей непростой. Рынок недвижимости лихорадит: вариантов всё меньше, а аппетиты арендодателей растут как на дрожжах. По данным сервиса «Яндекс. Аренда», конец лета принёс горожанам неприятный сюрприз в виде подорожания.

Средний чек за крышу над головой в городе теперь составляет 28 тысяч рублей. Это почти на 6% больше, чем просили в июле. Спрос на жильё подогрел рынок — количество просмотров объявлений увеличилось на 73%.

Особенно сильно ценовой удар ощутили в Калининском районе. Там стоимость аренды взлетела сразу на 17,5%, достигнув отметки в 24,3 тысячи рублей. Заметно кошельки арендаторов похудеют также в Советском и Ленинском районах, где рост составил 11,5% и 10,8% соответственно.

Если деньги — не проблема, то добро пожаловать в центр. Самые дорогие квартиры прописались в Советском и Кировском районах. За месяц проживания там придётся выложить в среднем 33,8 и 33,6 тысячи рублей. В Октябрьском районе ценник держится на уровне 30,8 тысячи.

Но бюджетные варианты ещё остались. Самое доступное жильё обнаружилось в Дёмском районе, где просят в среднем 19 тысяч рублей. Немного дороже обойдётся аренда в Орджоникидзевском (22,2 тысячи) и Ленинском (25 тысяч) районах.

Причиной такого ажиотажа стало сокращение предложения. Например, в Орджоникидзевском районе с рынка исчезла четверть всех сдаваемых квартир. В Калининском районе предложений стало меньше на 7,3%.

Эта ситуация подтверждается и другими аналитиками. По данным портала «Мир квартир», только за август съём однокомнатной квартиры в Уфе подорожал на 11,8%. Студенческий сезон и общая нестабильность продолжают давить на цены.

Впрочем, ещё в начале лета ситуация была иной. По информации «Башинформа», в мае 2025 года средняя ставка аренды в Уфе составляла более скромные 25 тысяч рублей. Тогда самыми доступными районами считались Дёмский (19,1 тысячи) и Калининский (20 тысяч).