Уфимскую площадь украсят ёлкой за 2 млн рублей

Новый год ещё не скоро, а в Уфе уже тратят миллионы. Главную ёлку для Октябрьского района привезёт фирма из Подмосковья. Цена вопроса — 2 миллиона рублей

Два миллиона рублей из городского бюджета уйдут на новогоднее настроение для уфимцев. Как пишет «Коммерсантъ», администрация Октябрьского района нашла подрядчика, который установит и украсит главное торжественное дерево на площади перед Дворцом спорта. Победителем конкурса стала компания, сбившая начальную цену почти на миллион рублей.

Праздник в Уфу придёт сильно заранее — подрядчик обязан установить дерево к 25 ноября. Вокруг него вырастет ограда с праздничным баннером, а само дерево засияет от гирлянд, металлических арок с подсветкой, блестящих шаров и снежинок. Венчать конструкцию будет традиционная звезда.

Создавать новогоднюю сказку в башкирской столице будет компания из подмосковной Коломны. Фирма с говорящим названием «ТПК «Русская елка»» существует на рынке с 2006 года. Её владелец — Сергей Семёнов.

Уфимский контракт для них — не единственный. В этом году они уже осваивают бюджет в Иркутской области, правда, там аппетиты скромнее — всего 400 тысяч рублей.

Приятный бонус для города: после того как гирлянды погаснут, вся эта красота — и само дерево, и украшения — останется на балансе администрации. Можно будет использовать в следующем году, если, конечно, ничего не сломается.