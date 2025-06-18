Уфимский застройщик заплатит 84,5 млн за трещины в доме

Орджоникидзевский райсуд столицы Башкирии вынес решение против «Строительного управления №18 «ПСК-6″», сообщает судебный портал. Компанию обязали возместить 84,5 миллиона рублей за устранение строительных дефектов в многоквартирном доме.

Иск подала управляющая организация «Промышленно-строительный комплекс-6», которая столкнулась с серьезными проблемами в феврале прошлого года. В подъезде начали трескаться напольные плиты, фасадные конструкции покрылись трещинами, а штукатурка стала отваливаться кусками.

Особенно пострадали лестничные пролеты и наружные стены здания. В тамбурах жильцы обнаружили следы влаги — верный признак нарушения технологии строительства. Суд установил, что все дефекты проявились в пределах гарантийного срока.

Судебная инстанция признала: многоэтажка возведена с существенными недостатками, которые влияют на потребительские качества жилья. Застройщик не смог опровергнуть претензии по качеству выполненных работ.

Строительная отрасль Башкирии переживает непростые времена — по данным News-Bash за первый квартал 2025 года, объем ввода жилья в регионе упал на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Девелоперы сдали всего 14,3 тысячи квадратных метров, что в 10,7 раза меньше показателей 2024 года. При этом общероссийская статистика Росстата показывает рост строительных работ на 6,9% в первом квартале 2025 года до 3,03 триллиона рублей.