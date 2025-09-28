Уфимский этно-проект AY YOLA готовит к выходу дебютный альбом

Уфимская этно-группа AY YOLA выпускает дебютный альбом Ural Batyr в полночь 3 октября. Пластинка из 12 треков, основанная на башкирском эпосе, появится стриминговых платформах.

Древняя легенда Башкирии вот-вот получит новый саундтрек. Как стало известно, уфимский этно-проект AY YOLA анонсировал дату выхода своей дебютной пластинки. Премьера состоится уже совсем скоро.

Альбом под названием Ural Batyr появится на всех стриминговых площадках ровно в полночь 3 октября. В него войдут 12 композиций, каждая из которых — отдельная глава из знаменитого башкирского эпоса. Музыканты обещают, что в эту ночь старинное сказание по-настоящему оживёт.

За проектом стоит мощное трио. Это диджей Руслан Шайхитдинов, более известный как DJ Север, его дочь и вокалистка Адель, а также Ринат Рамазанов — основатель другой знаковой для республики группы «АРГАМАК».

Коллектив уже успел заявить о себе в инфополе. В 2025 году их сингл Ноmау завирусился в социальных сетях. Трек оценили не только в России, но и в Казахстане с Кыргызстаном.

Сами артисты описывают будущий релиз как полное погружение в мифологию. Их звук — это будто клинок, который выковали в древней кузнице и отполировали в модной студии. Слушатели пролетят над землёй с птицей Хумай и доберутся до родника вечной жизни вместе с конём Акбузатом.