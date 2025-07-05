Уфимские таможенники отчитались о тревожном тренде

Таможня в аэропорту Уфы подвела итоги за полгода. Результат: пассажиры вдвое чаще пытаются провезти через границу кастеты, ножи и алкоголь

В уфимском аэропорту резко изменились привычки пассажиров. Как сообщили в Башкортостанской таможне, за первые шесть месяцев 2025 года вдвое выросло число попыток незаконно провезти холодное оружие и алкоголь. Пока одни везут магнитики, другие пытаются наполнить чемоданы запрещёнкой.

Таможенники зафиксировали 85 случаев превышения норм ввоза спиртного, тогда как годом ранее их было всего 45. Любовь к ударно-дробящим сувенирам тоже выросла: было изъято 20 единиц холодного оружия, включая кастеты и дубинки, против 10 за тот же период прошлого года.

При этом интерес к другим видам контрабанды заметно поутих. По словам и. о. замначальника таможенного поста Александра Лопухова, люди стали реже пытаться провезти лишние блоки сигарет, незадекларированную валюту и санкционные продукты вроде сыров и мяса. Багаж пассажиров в этом году, словно пиратский сундук, набит не сырами, а ромом и оружием.

Парадоксально, но при росте числа серьёзных нарушений общее количество административных дел на таможне даже снизилось на 12,8% — с 454 до 396. Зато почти в 2,5 раза выросло число уголовных дел за провоз коммерческих партий товаров под видом личных вещей.