Уфимские таможенники отчитались о тревожном тренде

Таможня в аэропорту Уфы подвела итоги за полгода. Результат: пассажиры вдвое чаще пытаются провезти через границу кастеты, ножи и алкоголь ©Imagen
В уфимском аэропорту резко изменились привычки пассажиров. Как сообщили в Башкортостанской таможне, за первые шесть месяцев 2025 года вдвое выросло число попыток незаконно провезти холодное оружие и алкоголь. Пока одни везут магнитики, другие пытаются наполнить чемоданы запрещёнкой.
Таможенники зафиксировали 85 случаев превышения норм ввоза спиртного, тогда как годом ранее их было всего 45. Любовь к ударно-дробящим сувенирам тоже выросла: было изъято 20 единиц холодного оружия, включая кастеты и дубинки, против 10 за тот же период прошлого года.
При этом интерес к другим видам контрабанды заметно поутих. По словам и. о. замначальника таможенного поста Александра Лопухова, люди стали реже пытаться провезти лишние блоки сигарет, незадекларированную валюту и санкционные продукты вроде сыров и мяса. Багаж пассажиров в этом году, словно пиратский сундук, набит не сырами, а ромом и оружием.
Ну какой из кастета криминал? Это же просто сувенир из отпуска. Что за это будет?
Вот здесь и кроется главная ловушка для туристов. В России кастеты, кистени и сюрикэны официально признаны холодным оружием ударно-дробящего действия, и их оборот на территории страны запрещен федеральным законом «Об оружии». Незнание этого закона не освобождает от ответственности. Поэтому, когда вы кладёте в чемодан такой «сувенир», вы автоматически становитесь нарушителем. Как правило, за это возбуждают сразу два административных дела: за недекларирование товара и за несоблюдение запретов на ввоз. Наказание — штраф от 1000 до 2500 рублей и конфискация самого предмета.
Хорошо, с кастетами понятно. А по алкоголю какие правила? Сколько можно везти, чтобы не отобрали на границе?
Правила по алкоголю достаточно строгие и едины для всей страны. Каждый совершеннолетний пассажир может беспошлинно ввезти в Россию до 3 литров любых алкогольных напитков. Если вы хотите привезти больше, от 3 до 5 литров, то этот объём придётся задекларировать и уплатить пошлину. А вот ввоз свыше 5 литров алкоголя на одного человека для личного пользования полностью запрещён. За попытку провезти сверх нормы без декларации грозит административный штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией всей нелегальной продукции.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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