«Уфе нужно метро»: депутат Аксененко обратился к Мишустину с предложением возродить амбициозную программу

Депутат Госдумы предложил Мишустину обновить программу строительства метро в миллионниках, включая Уфу. Город стабильно лидирует по пробкам и уровню авто-загрязнений.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко попросил премьер-министра Михаила Мишустина возобновить программу строительства метрополитенов в городах-миллионниках, включая Уфу. Депутат направил соответствующее письмо 27 октября 2025 года.

Суть обращения

В России 16 городов с населением более миллиона человек, в которых живёт около 25% всех граждан страны. Метрополитен есть только в семи из них. Уфа остаётся без системы внеуличного рельсового транспорта вместе с Челябинском, Омском, Красноярском, Воронежем, Ростовом-на-Дону, Пермью и Краснодаром.

Аксененко подчеркнул, что транспортная инфраструктура большей части таких городов не соответствует потребностям, вызванным урбанизацией, внутренней миграцией и возросшей автомобилизацией. Уфа стабильно входит в число городов с наибольшей интенсивностью уличного трафика, разделяя лидерские позиции с Самарой, Красноярском и Воронежем.

Экологический аспект

Отсутствие метрополитена приводит к росту использования личного транспорта. Автотранспорт является источником 70-90% загрязнений воздуха в городах, а показатели выбросов угарного газа, оксидов азота и взвешенных частиц в крупных городах часто превышают санитарно-гигиенические нормы. Депутат отметил, что многие из указанных городов демонстрируют признаки критической транспортной перегрузки.

Предложение депутата

Аксененко просит правительство рассмотреть вопрос о разработке федеральной целевой программы строительства метрополитенов. Он предлагает возобновить государственную программу по аналогии с практикой, применявшейся в советский период. Депутат напомнил, что с начала 1990-х годов, за исключением Казани, ни один новый метрополитен в стране не был введён в эксплуатацию.

Предыстория вопроса

В последний раз всерьёз о метро в Башкирии говорили в 2022 году, тогда власти города оценили строительство одного километра в 5 миллиардов рублей. В декабре 2024 года мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что верит в появление метро в столице Башкирии. Он отметил, что проблему карстовых пустот можно решить при наличии финансов, а город очень удобен для метро благодаря вытянутой форме.

Мэрия Уфы в 2023 году считала строительство метро нецелесообразным, предпочитая развитие трамвайной и троллейбусной сетей. Эксперты опровергают версию о том, что карстовые воронки являются препятствием для строительства метро — технически это возможно, хотя и приведёт к удорожанию проекта.