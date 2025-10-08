0
«Уфаводоканал» заплатит 75 млн рублей за вред экологии. На очереди — иски еще на 800 млн

«Уфаводоканал» проиграл суд Росприроднадзору на 75 млн рублей. Семилетняя тяжба из-за экологии закончилась не в пользу компании, которой теперь грозят новые иски на 800 млн
Здание Уфаводоканала
Арбитражный суд Башкирии обязал «Уфаводоканал» выплатить 75,1 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году. Этим решением закончился семилетний судебный спор предприятия с Росприроднадзором. Вердикт создает риски для компании лишиться еще более 800 млн рублей, пишет РБК-Уфа.

Разбирательство началось в 2018 году. Росприроднадзор потребовал взыскать с «Уфаводоканала» долг по экологическим платежам. Предприятие платить отказалось, так как в 2010–2012 годах вложило 2,2 млрд рублей в модернизацию уфимской канализации и считало, что эти затраты должны быть зачтены.

Изначально суды поддерживали позицию компании, но в 2019 году дело дошло до кассации, которая отменила предыдущие решения. Суд указал, что в 2016 году начал действовать новый закон, согласно которому природоохранные инвестиции больше не освобождают от обязательных платежей за вред экологии. В итоге дело пересмотрели в пользу Росприроднадзора.

Хотя у «Уфаводоканала» еще есть время на апелляцию, от этого решения напрямую зависит судьба трех других исков. По ним ведомство требует от предприятия еще 807,5 млн рублей. Рассмотрение этих дел было приостановлено, но теперь, скорее всего, возобновится. Потенциально крупные выплаты могут повлиять на финансовое состояние компании, которая обеспечивает водоснабжение и водоотведение в столице Башкирии.

