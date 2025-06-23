«Уфаводоканал» выплатит 624 тыс. рублей за затопленный стоками китайский автомобиль

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Коммунальщики из «Уфаводоканала» снова расплачиваются за декабрьский потоп 2023 года. На этот раз жертвой коммунального ЧП стал Chery, владелец которого добился через суд 624 тысячи рублей компенсации.
История разворачивалась классически для уфимских реалий. Парковка у офиса НИПИ «Петон» превратилась в канализационное озеро после прорыва коллектора. Автовладелец изначально оценил урон почти в миллион рублей, но экспертиза урезала аппетиты до более скромных цифр.
Первая инстанция решила по-соломоновски — разделить бремя между «Уфаводоканалом» и страховщиком «Гелиос». Коммунальщики получили счет на 324 тысячи, страховая компания — на 300. Но Верховный суд Башкирии внес коррективы в финансовую арифметику.
Апелляция установила неприятный для водоканала факт — лимит страховой ответственности в 3,7 миллиона рублей оказался исчерпан. Теперь всю сумму в 624 тысячи рублей придется выкладывать из собственного кармана предприятию.
Ресурсоснабжающая компания пыталась свалить вину на владельцев парковки, ссылаясь на якобы неисправную ливневку. Однако судьи указали на прямую связь между деятельностью «Уфаводоканала» и затоплением машины.
Насколько серьезна ситуация с канализацией в Уфе?
Ситуация критическая. За 2025 год только за один день (22 апреля) произошло пять коммунальных аварий. В феврале случилась утечка на пересечении Ленина и бульвара Ибрагимова, которую устраняли две недели. В марте затопило микрорайон Нижегородка из-за прорыва на улице Силикатной. Износ инфраструктуры достиг критических значений - даже при увеличенных темпах ремонта потребуется не менее 30 лет для замены всех аварийных труб.
Почему страховая не покрыла весь ущерб?
Лимит ответственности страховой компании "Гелиос" в размере 3,7 миллиона рублей оказался исчерпан. При множественных авариях страховщики быстро достигают максимальных выплат по договору, после чего вся финансовая нагрузка ложится на виновника - "Уфаводоканал".
Сколько денег тратит предприятие на ремонт сетей?
В 2024 году на капремонт водоснабжения направили свыше 1 миллиарда рублей - это 24 мероприятия общей протяженностью 21 777 погонных метров. В 2023 году стоимость работ составила 2 млрд 798 млн рублей. На 2025 год запланированы работы в 276 многоквартирных домах, включая ремонт систем водоснабжения в 11 зданиях.
Как автовладельцам получить компенсацию?
Алгоритм простой: зафиксировать факт затопления актом с участием управляющей компании, заказать независимую оценку ущерба, направить претензию виновнику аварии. При отказе - обращаться в суд. Если виновник - управляющая компания, можно дополнительно взыскать моральный вред, штраф 50% от суммы иска и неустойку. При сумме менее 1 млн рублей госпошлина не платится.
Можно ли было избежать этой аварии?
Технически да, но требуются колоссальные инвестиции. Основные причины аварий - износ сетей и засоры от мусора. Даже при текущих темпах работ (затрагивают лишь 2% аварийных сетей) полная замена займет десятилетия. Проблему усугубляет дефицит ливневой канализации - при общей протяженности улиц 1000 км ливневых коллекторов всего 200 км.
Когда ситуация улучшится?
Кардинальные изменения ожидаются не раньше 2030-х годов. Сейчас реализуется масштабный проект модернизации южной части города с прокладкой 23,4 км новых коммуникаций. В феврале 2025 года завершили строительство канализационного коллектора в Затоне, увеличив пропускную способность до 142 тыс. кубометров в сутки.
Есть ли положительная динамика?
Да, но медленная. Объемы финансирования растут - с 2023 по 2024 год бюджет на ремонт сетей увеличился почти вдвое. Завершается строительство ключевых объектов инфраструктуры, включая коллекторы и насосные станции. Однако масштаб проблемы требует системного подхода и многомиллиардного финансирования на десятилетия вперед.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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