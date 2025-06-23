«Уфаводоканал» выплатит 624 тыс. рублей за затопленный стоками китайский автомобиль

Коммунальщики из «Уфаводоканала» снова расплачиваются за декабрьский потоп 2023 года. На этот раз жертвой коммунального ЧП стал Chery, владелец которого добился через суд 624 тысячи рублей компенсации.

История разворачивалась классически для уфимских реалий. Парковка у офиса НИПИ «Петон» превратилась в канализационное озеро после прорыва коллектора. Автовладелец изначально оценил урон почти в миллион рублей, но экспертиза урезала аппетиты до более скромных цифр.

Первая инстанция решила по-соломоновски — разделить бремя между «Уфаводоканалом» и страховщиком «Гелиос». Коммунальщики получили счет на 324 тысячи, страховая компания — на 300. Но Верховный суд Башкирии внес коррективы в финансовую арифметику.

Апелляция установила неприятный для водоканала факт — лимит страховой ответственности в 3,7 миллиона рублей оказался исчерпан. Теперь всю сумму в 624 тысячи рублей придется выкладывать из собственного кармана предприятию.

Ресурсоснабжающая компания пыталась свалить вину на владельцев парковки, ссылаясь на якобы неисправную ливневку. Однако судьи указали на прямую связь между деятельностью «Уфаводоканала» и затоплением машины.

Помимо Chery, коммунальщики уже оплатили ремонт Mitsubishi за 496 тысяч, BMW за 624 тысячи, Kia Rio за 365 тысяч, Nissan Almera за 740 тысяч и Hyundai Santa Fe за 1,3 миллиона рублей.