УФАС остудил пыл «Уфаводоканала» штрафом в 600 тысяч рублей

ГУП «Уфаводоканал» оштрафовали на 600 тысяч рублей. Антимонопольщики выяснили, что компания незаконно отказала жителю в подключении к водопроводу, хотя его соседи водой пользуются
Крупным штрафом закончилась для «Уфаводоканала» попытка оставить жителя пригорода без воды. Как сообщает РБК Уфа, антимонопольная служба взыскала с предприятия 600 тысяч рублей за необоснованный отказ в подключении к сетям.
История началась с жалобы владельца частного дома из Чесноковского сельсовета. Мужчина захотел провести воду, обратился к монополисту за договором, но получил отказ. Несогласный с таким решением, он направил обращение в УФАС по Башкирии.
Специалисты ведомства провели проверку и быстро разобрались в ситуации. Оказалось, что соседние участки давно и успешно подключены к центральному водоснабжению. У всех жителей вокруг были и договоры с «Уфаводоканалом», и открытые лицевые счета.
Доводы предприятия о причинах отказа антимонопольщики сочли неубедительными. Отказ признали незаконным, а действия компании — нарушением обязательств по технологическому присоединению.
Почему «Уфаводоканал» вообще отказал в подключении? У них вода закончилась?
Официально «Уфаводоканал» свои доводы не озвучил, но антимонопольная служба сочла их неубедительными. Главный аргумент УФАС был прост: если у всех соседей по улице вода есть и договоры заключены, значит, техническая возможность для подключения существует. По закону, отказать в подключении можно только при отсутствии этой самой технической возможности, например, если сети не выдержат дополнительной нагрузки. В данном случае отказ был признан незаконным.
600 тысяч рублей штрафа — это для них серьёзные деньги?
Более чем. Судя по финансовой отчётности за 2024 год, чистая прибыль всего предприятия составила 2,9 миллиона рублей при выручке в 4,4 миллиарда. Получается, что штраф составляет примерно пятую часть годовой прибыли. Это ощутимый удар по финансам компании, а не просто символическое наказание.
Что делать, если мне тоже откажут в подключении воды, газа или света?
Главное — не сдаваться и действовать по алгоритму.
- Требуйте письменный отказ. Устные отговорки к делу не пришьёшь. Ресурсоснабжающая организация обязана предоставить мотивированный письменный отказ.
- Обращайтесь в УФАС. Если вы считаете, что отказ незаконен и монополист злоупотребляет своим положением (как в этой истории), смело пишите жалобу в антимонопольную службу.
- Прокуратура и суд. Если УФАС не помог, можно обратиться в прокуратуру для проверки законности действий компании или подать иск в суд с требованием обязать заключить договор.
Это единичный случай или монополисты часто так себя ведут?
К сожалению, это не редкость. Подобные споры, когда ресурсоснабжающие организации необоснованно отказывают в подключении, регулярно рассматриваются антимонопольными органами по всей стране. Договор на подключение к сетям является публичным, и отказывать в его заключении компания не имеет права, если есть техническая возможность.
А что теперь будет с жителем, которому отказали? Ему проведут воду?
После такого решения УФАС и наложенного штрафа у «Уфаводоканала» практически не остаётся выбора. Предприятию придётся не только заплатить штраф, но и исполнить свои обязательства — то есть заключить договор и подключить дом заявителя к водопроводу.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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