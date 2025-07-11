УФАС остудил пыл «Уфаводоканала» штрафом в 600 тысяч рублей

ГУП «Уфаводоканал» оштрафовали на 600 тысяч рублей. Антимонопольщики выяснили, что компания незаконно отказала жителю в подключении к водопроводу, хотя его соседи водой пользуются

Крупным штрафом закончилась для «Уфаводоканала» попытка оставить жителя пригорода без воды. Как сообщает РБК Уфа, антимонопольная служба взыскала с предприятия 600 тысяч рублей за необоснованный отказ в подключении к сетям.

История началась с жалобы владельца частного дома из Чесноковского сельсовета. Мужчина захотел провести воду, обратился к монополисту за договором, но получил отказ. Несогласный с таким решением, он направил обращение в УФАС по Башкирии.

Специалисты ведомства провели проверку и быстро разобрались в ситуации. Оказалось, что соседние участки давно и успешно подключены к центральному водоснабжению. У всех жителей вокруг были и договоры с «Уфаводоканалом», и открытые лицевые счета.

Доводы предприятия о причинах отказа антимонопольщики сочли неубедительными. Отказ признали незаконным, а действия компании — нарушением обязательств по технологическому присоединению.