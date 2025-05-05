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Уфа закупает московские лавочки за 10 миллионов рублей

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В мэрии Уфы решили, что городу срочно нужны новые места для отдыха. Управление коммунального хозяйства и благоустройства заключило контракт почти на 10 млн рублей с подмосковной компанией «Самородок», сообщается на сайте госзакупок.

За эти деньги город получит 92 бетонные скамейки с деревянными сиденьями и столько же урн из «высокопрочного архитектурного бетона». Всё это богатство должно украсить улицы столицы Башкирии до октября.

Самое интересное, что «Самородок» из Ивантеевки по документам… ресторан с доставкой еды. Но это не помешало компании выиграть тендер на поставку городской мебели. В этом году «Самородок» уже подписал госконтракты на 12,7 миллионов рублей.

Видимо, в Уфе верят, что компания, которая знает толк в доставке пиццы, сможет так же хорошо доставить бетонные лавочки. И судя по выручке в 131 миллион за прошлый год, у «Самородка» это неплохо получается.

А вот вопрос, почему для благоустройства башкирской столицы выбрали именно подмосковную компанию, а не местных производителей, остаётся открытым. Видимо, в Башкирии разучились делать скамейки, или московский бетон как-то особенно приятен для уфимских пятых точек.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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