Новости

Уфа заказала новогодние украшения на 18,6 млн рублей у исправительной колонии

Власти Уфы направят 18,6 миллиона рублей из городского бюджета на закупку 11 новых световых арт-объектов для праздничного оформления столицы к 2026 году. Контракт на производство конструкций как с единственным поставщиком заключён с исправительной колонией №9 УФСИН по Башкортостану, сообщает РБК-Уфа.
новогодний городок в уфе
©https://t.me/ufacityinfo
Что закупят

Город приобретёт четыре световых «Новогодних шара» и четыре «Новогодних подарка», внутри которых можно будет пройти. Их стоимость — 1,9 млн и 1,95 млн рублей за штуку соответственно. Также установят три композиции с цифрами «2026» по 1,05 млн рублей каждая. Высота шаров достигнет трёх метров, а длина инсталляции с цифрами — восьми.

Качество и сроки

Подрядчик должен изготовить и поставить все объекты в течение 30 дней с момента подписания контракта. Украшения будут светиться тёплым жёлтым светом, а производитель предоставит на них двухлетнюю гарантию. По условиям закупки, все инсталляции должны быть выполнены из износостойких, влагозащищённых, пожаробезопасных и ремонтопригодных материалов.

Где появятся украшения и сколько сэкономили

Места для установки новых арт-объектов администрация Уфы определит после их приёмки. В этом году город потратит на праздничное оформление значительно меньше, чем в прошлом. На подготовку к 2024 году было выделено 41,5 млн рублей, а бюджет на ближайшие годы предполагал траты до 38 млн ежегодно.

Привлечение исправительных учреждений к выполнению государственных и муниципальных заказов является распространённой практикой в России. Например, для Архангельска заключённые местной колонии №7 изготавливали световые фигуры оленей и саней. В Красноярске осуждённые выполнили заказ на пошив более 320 тысяч новогодних игрушек для коммерческого предприятия на общую сумму 5 млн рублей.

