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Уфа вводит платные парковки

©rutube

Депутаты Башкирии окончательно утвердили штрафы за неоплаченную парковку в Уфе, сообщает пресс-служба регионального парламента.

С 27 июня в столице Башкортостана заработает платная парковка. Кто не заплатит — получит штраф в полторы тысячи рублей.

Власти обещают, что система будет справедливой — платить «по факту», то есть только за реальное время стоянки. Забежал в магазин на 15 минут — заплатишь копейки. Оставил машину на весь день в центре — готовь кошелёк.

По задумке чиновников, это должно решить проблему «парковочного эгоизма», когда один автомобиль сутками занимает место в самом центре. Статистика других городов показывает: после введения платных парковок оборот мест увеличивается на 20-30%.

Деньги обещают потратить на развитие дорог и общественного транспорта. Для удобства запустят мобильное приложение, где можно будет оплачивать и продлевать парковку дистанционно.

Пока платными станут только центральные улицы, но в перспективе система может расшириться на весь город.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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