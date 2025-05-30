Уфа вводит платные парковки

Депутаты Башкирии окончательно утвердили штрафы за неоплаченную парковку в Уфе, сообщает пресс-служба регионального парламента.

С 27 июня в столице Башкортостана заработает платная парковка. Кто не заплатит — получит штраф в полторы тысячи рублей.

Власти обещают, что система будет справедливой — платить «по факту», то есть только за реальное время стоянки. Забежал в магазин на 15 минут — заплатишь копейки. Оставил машину на весь день в центре — готовь кошелёк.

По задумке чиновников, это должно решить проблему «парковочного эгоизма», когда один автомобиль сутками занимает место в самом центре. Статистика других городов показывает: после введения платных парковок оборот мест увеличивается на 20-30%.

Деньги обещают потратить на развитие дорог и общественного транспорта. Для удобства запустят мобильное приложение, где можно будет оплачивать и продлевать парковку дистанционно.

Пока платными станут только центральные улицы, но в перспективе система может расшириться на весь город.