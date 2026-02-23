Уфа возглавила антирейтинг по отравлениям алкоголем в Башкирии за январь

Роспотребнадзор подвел итоги токсикологического мониторинга за январь 2026 года — в республике зафиксировали 59 случаев отравлений спиртным. Уфа лидирует по числу пострадавших.

В Башкирии за январь 2026 года зафиксировали 59 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией. Итоги ежемесячного токсикологического мониторинга опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. Относительный показатель заболеваемости снизился с 2,7 до 1,9 случая на 100 тысяч жителей по сравнению с январём прошлого года.

Где в Башкирии зафиксировали больше всего отравлений алкоголем

Уфа заняла первое место в антирейтинге — здесь от алкогольной интоксикации пострадали 24 человека. За ней идут Белорецк (14 случаев) и Октябрьский (11). Единичные случаи зафиксировали в Стерлитамаке и Дюртюлях (по 2), а также в Белебее, Ишимбае и Туймазах (по одному).

В муниципальных районах больше всего отравлений зарегистрировали в Белорецком — 7 случаев. В Дюртюлинском, Уфимском и Туймазинском районах пострадали по два жителя. По одному случаю выявили в Абзелиловском, Бакалинском, Бураевском, Зилаирском, Илишевском, Миякинском и Стерлитамакском районах. Большинство пострадавших — взрослые, но среди отравившихся оказались и несовершеннолетние.

Рост смертности на 18%: пугающие итоги 2025 года

Напомним, по итогам 2025 года в Башкирии от отравления алкоголем погибли 184 человека — на 18% больше, чем годом ранее (156 смертей в 2024 году). Коэффициент смертности вырос с 3,8 до 4,6 на 100 тысяч населения. Больше всего смертельных случаев пришлось на Уфу — 52 погибших.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2025 года Уфа также лидировала по числу отравлений спиртным — 321 случай. Белорецкий район занимал второе место с 97 случаями, а Стерлитамак — третье с 51 случаем. Общий показатель по республике составил 19,3 случая на 100 тысяч населения, что ниже уровня аналогичного периода 2024 года (20,7 на 100 тысяч).

Как конкурс «Трезвое село» влияет на статистику Роспотребнадзора

По данным Роспотребнадзора РБ, озвученным на оперативном совещании правительства в феврале 2026 года, в республике за последние три года стабильно снижается число отравлений алкоголем.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак связала этот тренд с республиканским конкурсом «Трезвое село» — в 2025 году показатель сократился на 200 случаев. К слову, в 2025 году в Уфе продали 16 млн литров алкоголя — на 10% меньше, чем в 2024 году.