Уфа услышит рёв истребителей: «Русские Витязи» летят на юбилей

Легендарная пилотажная группа «Русские Витязи» устроит авиашоу в небе над Уфой. Истребители появятся дважды в честь 100-летия УМПО: 14 и 17 июля ©АГВП «Русские Витязи»
Небо над Уфой в ближайшие дни станет сценой для грандиозного авиашоу. Легендарная пилотажная группа «Русские Витязи» дважды покажет своё мастерство в честь векового юбилея УМПО. Завод с богатой историей, начавшейся в 1925 году, является одним из флагманов отечественной промышленности.
Первое появление истребителей запланировано на вечер понедельника, 14 июля. Между 17:30 и 18:30 самолёты пронесутся над производственными цехами завода. Этот пролёт, как сообщили на предприятии, станет знаком уважения к труду уфимских моторостроителей.
Основное же представление состоится 17 июля. Фигуры высшего пилотажа можно будет наблюдать над парком «Ватан» у Конгресс-холла «Торатау». От привычной площадки у стадиона «Гастелло» в этот раз отказались — из-за плотной застройки летать там теперь небезопасно.
Пилоты базируются в подмосковной Кубинке, а это почти 1250 километров от Уфы. Но для истребителей Су-35С это не расстояние. Они способны преодолеть его примерно за 30–40 минут — быстрее, чем доедет курьер с пиццей в час пик.
- Почему «Витязи» летят именно в Уфу и при чём тут завод УМПО?
Это не просто подарок городу, а глубоко символичное событие. Дело в том, что на истребителях пилотажной группы установлены авиадвигатели, которые производят именно на уфимском ОДК-УМПО. Таким образом, шоу станет наглядной демонстрацией мощи и надёжности продукции, которую завод выпускает уже 100 лет. Сам юбилей предприятия отмечается на федеральном уровне по указу Президента России.
- Что конкретно покажут «Витязи» и будет ли что-то ещё, кроме самолётов?
«Русские Витязи» представят захватывающую 40-минутную программу на истребителях Су-30СМ и Су-35С. Они являются единственной в мире командой, которая выполняет групповой высший пилотаж на тяжёлых истребителях. Зрители увидят знаменитые фигуры, такие как «Крест». Помимо авиашоу, 17 июля уфимцев ждёт большой бесплатный концерт с участием группы AY YOLA и заслуженного артиста России Александра Маршала. Ведущим праздника станет журналист телеканала «Звезда» Алексей Егоров. Также будут работать ремесленные лавки и фудкорт.
- Где и когда лучше всего смотреть шоу?
Будет два полёта:
- 14 июля (понедельник), с 17:30 до 18:30, истребители совершат пролёт над производственными площадками самого завода УМПО в знак уважения к работникам предприятия.
- 17 июля (четверг) — основное шоу. Праздник в амфитеатре за Конгресс-холлом «Торатау» (бывший парк «Ватан») начнётся в 17:00. Выступление «Русских Витязей» запланировано ориентировочно на 18:00. Лучшие виды будут открываться с амфитеатра и прилегающей территории у памятника Салавату Юлаеву.
- На каких самолётах они летают и чем те примечательны?
Группа использует истребители Су-30СМ и Су-35С. Су-35С — это сверхманёвренный истребитель поколения 4++, в котором использованы технологии пятого поколения. Он оснащён новейшей авионикой и мощной радиолокационной станцией, способной обнаруживать и сопровождать множество целей одновременно. Сами лётчики называют этот самолёт лучшим в своём классе.
- УМПО — это настолько важное предприятие?
Безусловно. Его история началась 17 июля 1925 года в Рыбинске, а в 1940-м в Уфе был создан завод-дублёр. Сегодня ОДК-УМПО — это флагман российского двигателестроения, который обеспечивает работой более 25 тысяч человек. Предприятие выпускает двигатели не только для военной авиации, но и для нефтегазовой отрасли.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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