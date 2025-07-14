Уфа услышит рёв истребителей: «Русские Витязи» летят на юбилей

Легендарная пилотажная группа «Русские Витязи» устроит авиашоу в небе над Уфой. Истребители появятся дважды в честь 100-летия УМПО: 14 и 17 июля

Небо над Уфой в ближайшие дни станет сценой для грандиозного авиашоу. Легендарная пилотажная группа «Русские Витязи» дважды покажет своё мастерство в честь векового юбилея УМПО. Завод с богатой историей, начавшейся в 1925 году, является одним из флагманов отечественной промышленности.

Первое появление истребителей запланировано на вечер понедельника, 14 июля. Между 17:30 и 18:30 самолёты пронесутся над производственными цехами завода. Этот пролёт, как сообщили на предприятии, станет знаком уважения к труду уфимских моторостроителей.

Основное же представление состоится 17 июля. Фигуры высшего пилотажа можно будет наблюдать над парком «Ватан» у Конгресс-холла «Торатау». От привычной площадки у стадиона «Гастелло» в этот раз отказались — из-за плотной застройки летать там теперь небезопасно.

Пилоты базируются в подмосковной Кубинке, а это почти 1250 километров от Уфы. Но для истребителей Су-35С это не расстояние. Они способны преодолеть его примерно за 30–40 минут — быстрее, чем доедет курьер с пиццей в час пик.

Это не первый визит «Витязей» в столицу Башкирии. Похожие авиашоу уже проходили в 1995 и 2000 годах, но тогда площадкой для них был стадион «Гастелло». Нынешнее авиашоу в Уфе является частью их праздничного турне — в минувшие выходные пилоты уже показали своё мастерство в небе над Пермью.