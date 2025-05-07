Уфа хоронит своего бывшего мэра. Сегодня столица Башкирии провожает в последний путь Павла Качкаева, который неожиданно скончался два дня назад. Об этом сообщают в правительстве региона.

Церемония прощания проходит в Доме Госсобрания — Курултая. К гробу политика нескончаемым потоком идут не только чиновники и коллеги, но и простые горожане — несут цветы, многие не могут сдержать слёз.

У Дома Госсобрания выстроился почётный караул. После траурного митинга тело Качкаева отвезут на Южное кладбище.

Соболезнования уже выразили многие: от главы Башкирии Радия Хабирова до председателя Госдумы Володина. Даже мэр Казани Метшин прислал телеграмму скорби.

Качкаев умер внезапно — 5 мая ему стало плохо на даче под Уфой. Сердце. Ему было всего 69 лет, и никто не ожидал такого поворота. Даже Хабиров назвал новость о смерти «неожиданной и очень печальной».

Теперь Уфа осиротела — Качкаев руководил городом почти 8 лет и для многих стал символом эпохи.