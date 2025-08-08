Уфа продолжает сиять: на подсветку еще одного моста выделят 32 млн рублей

Мэрия Уфы выделила почти 32 млн рублей на архитектурную подсветку ещё одного моста — на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Айской. На развязке установят более 1300 светодиодных RGB-светильников.

Управление капитального строительства города объявило тендер на архитектурную подсветку развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Айской. Начальная цена контракта составляет 31,9 млн рублей, пишет РБК-Уфа.

Согласно проекту, разработанному тюменской компанией «ТД Небесный свет», на мосту и прилегающей инфраструктуре будет установлено 1356 светодиодных RGB-светильников. Использование таких приборов позволит создавать различные цветовые сценарии освещения. Кроме того, подрядчик должен будет смонтировать декоративные пластины — ламели — и установить автоматизированную систему управления подсветкой.

Работы должны быть выполнены в сжатые сроки — в течение 30 дней после заключения контракта. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. На результат предусмотрена трёхлетняя гарантия.

Этот проект — часть более крупной инициативы, анонсированной мэрией весной 2024 года. Власти планируют подсветить все путепроводы над проспектом Салавата Юлаева разными цветами. Заявлено, что это не только эстетическая, но и практическая мера: по задумке, цветовая кодировка поможет автомобилистам легче ориентироваться в многочисленных развязках главной транспортной артерии города.

Стоит отметить, что это уже второй подобный контракт. Ранее тот же «Торговый дом Небесный свет» получил 27,9 млн рублей за разработку и реализацию подсветки развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева с улицей Кирова.