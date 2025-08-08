Уфа продолжает сиять: на подсветку еще одного моста выделят 32 млн рублей

Мэрия Уфы выделила почти 32 млн рублей на архитектурную подсветку ещё одного моста — на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Айской. На развязке установят более 1300 светодиодных RGB-светильников. ©Ратмир Мавлиев / Telegram
Управление капитального строительства города объявило тендер на архитектурную подсветку развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Айской. Начальная цена контракта составляет 31,9 млн рублей, пишет РБК-Уфа.
Согласно проекту, разработанному тюменской компанией «ТД Небесный свет», на мосту и прилегающей инфраструктуре будет установлено 1356 светодиодных RGB-светильников. Использование таких приборов позволит создавать различные цветовые сценарии освещения. Кроме того, подрядчик должен будет смонтировать декоративные пластины — ламели — и установить автоматизированную систему управления подсветкой.
Работы должны быть выполнены в сжатые сроки — в течение 30 дней после заключения контракта. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. На результат предусмотрена трёхлетняя гарантия.
Этот проект — часть более крупной инициативы, анонсированной мэрией весной 2024 года. Власти планируют подсветить все путепроводы над проспектом Салавата Юлаева разными цветами. Заявлено, что это не только эстетическая, но и практическая мера: по задумке, цветовая кодировка поможет автомобилистам легче ориентироваться в многочисленных развязках главной транспортной артерии города.
Стоит отметить, что это уже второй подобный контракт. Ранее тот же «Торговый дом Небесный свет» получил 27,9 млн рублей за разработку и реализацию подсветки развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева с улицей Кирова.
Сколько это будет потреблять электроэнергии и сколько стоит эксплуатация?
Ориентировочная мощность системы — 20–40 кВт, при работе 4–6 часов в сутки годовое потребление может составить 30–80 МВт·ч. В рублях это 250–700 тыс. руб./год при тарифах 4–9 руб./кВт·ч для муниципалитета. Точные данные появятся в паспорте энергоустановки.
Есть ли экологические и дорожные риски от подсветки?
Для водителей риски минимизируют экранирующими линзами и углами наклона, исключающими ослепление. Для птиц и насекомых используют теплые цвета и ночное диммирование, чтобы снизить световое загрязнение по нормам.
Как подсветка поможет навигации водителей на развязках?
Цветовое кодирование съездов (разные цвета для направлений) сокращает ошибки в выборе пути, особенно в сумерках. Кейсы из Казани и Тюмени показывают снижение перестроений на 15–20%.
Можно ли использовать подсветку для городских событий?
RGB-система позволит тематические сценарии — например, зелено-белые цвета для матчей "Салавата Юлаева" или праздничные режимы на Новый год, повышая узнаваемость Уфы.
Как жители могут повлиять на сценарии (например, если свет мешает)?
Обращения через "Уфагорсвет" или сервисы "Наш город" приведут к корректировке яркости и динамики. Системы с удаленным управлением позволяют изменения в реальном времени.
Почему срок работ всего 30 дней — реально ли успеть?
Подготовка (сборка и программирование) идет вне площадки, а монтаж — в несколько смен. Это стандарт для подобных объектов.
Как это повлияет на городскую «световую стратегию»?
Уфа создает единый "световой каркас" на проспекте Салавата Юлаева с цветовым кодированием, что улучшит ориентирование и эстетику магистрали в целом.
