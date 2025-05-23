Уфа потратит 2 млрд рублей на трамваи в Черниковке

В мэрии Уфы решили, что Черниковка заслуживает новые трамвайные пути. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

Мэр Ратмир Мавлиев подписал постановление о реконструкции. Главархитектура должна подготовить всю документацию до середины ноября. На южную часть города потратят астрономические 2 миллиарда рублей.

А вот сколько уйдет на северную часть Уфы, чиновники пока держат в тайне.

Параллельно власти собираются вернуть трамваи на проспект Октября. Местные уже потирают ручки — наконец-то можно будет ездить с комфортом, а не толкаться в переполненных автобусах.

«Очень ждем новых трамваев в Зеленой роще. Их очень не хватает в этой части города», — жалуются жители.

2 миллиарда на трамваи в одном районе — это конечно хорошо. Главное, чтобы через пару лет эти рельсы не превратились в очередную яму для бюджетных денег.