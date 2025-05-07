Уфа оказалась под осадой клещей

В Уфе кровососущие членистоногие оккупировали детские площадки. По словам местных, в этом сезоне клещей «как никогда много» и они буквально охотятся на детей.

Особенно досталось району Жилино, откуда приходят сообщения о массовых атаках насекомых. Мамочки в ужасе — после каждой прогулки приходится проверять своих чад на наличие непрошеных гостей.

«На детской площадке участились случаи укусов клещей! В этом году их как никогда много», – паникует одна из жительниц.

Люди, естественно, обратились в администрацию района с просьбой обработать территорию. И что в ответ? «Рекомендуем вам пользоваться индивидуальными средствами защиты от клещей». Короче, ваши проблемы — ваши проблемы. Обработка? Не предусмотрена!

А пока чиновники экономят на безопасности детей, родителям придётся вооружаться репеллентами и делать ежедневный осмотр после прогулок. И помните: маленький клещ может стать причиной больших проблем. Берегите себя.