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Уфа оказалась под осадой клещей

©rutube

В Уфе кровососущие членистоногие оккупировали детские площадки. По словам местных, в этом сезоне клещей «как никогда много» и они буквально охотятся на детей.

Особенно досталось району Жилино, откуда приходят сообщения о массовых атаках насекомых. Мамочки в ужасе — после каждой прогулки приходится проверять своих чад на наличие непрошеных гостей.

«На детской площадке участились случаи укусов клещей! В этом году их как никогда много», – паникует одна из жительниц.

Люди, естественно, обратились в администрацию района с просьбой обработать территорию. И что в ответ? «Рекомендуем вам пользоваться индивидуальными средствами защиты от клещей». Короче, ваши проблемы — ваши проблемы. Обработка? Не предусмотрена!

А пока чиновники экономят на безопасности детей, родителям придётся вооружаться репеллентами и делать ежедневный осмотр после прогулок. И помните: маленький клещ может стать причиной больших проблем. Берегите себя.

клещи в башкирии Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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