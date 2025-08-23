Уфа оказалась единственным миллионником России с трехбуквенным названием

Уфа попала в свежий рейтинг Росреестра. В списке городов с самыми короткими именами она оказалась единственным миллионником среди 15 карликов.

Росреестр включил Уфу в список российских городов с самыми короткими названиями. Столица Башкирии оказалась уникальной: это единственный город-миллионник в рейтинге.

Всего в списке 16 городов, чьи названия состоят из трех букв. Кроме Уфы, это Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уяр, Шуя и Южа. Население каждого из этих городов — менее 50 тысяч человек. Для сравнения, самое длинное название в стране у города Александровск-Сахалинский.

Откуда именно взялось название «Уфа», до сих пор точно не ясно. Существуют две основные исторические версии.

По одной из них, которую в XVIII веке предложил краевед Петр Рычков, сначала так называлась река — Уфа-идель, что значит «Уфа-река». Позже это имя перешло на город. В то же время реку Белую башкиры называли Ак-идель — «Белая река».

Другую теорию в XIX веке выдвинул исследователь Михаил Сомов. Он считал, что название произошло от слова «упе» — «возвышенность», потому что поселение хана стояло на высоком берегу. Сомов предполагал, что река Уфа изначально могла называться Кара-идель — «Темная река», в противовес светлой Белой.