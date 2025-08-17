Уфа меняет планы по застройке района озера Кашкадан

В Сипайлово уберут киоски у Кашкадана, построят парковку и велодорожки. Новых домов не будет

Власти Уфы утвердили новый план развития района вокруг парка «Кашкадан». Главное для жителей — здесь не планируют строить новые высотки. Вместо этого территорию сделают удобнее для отдыха и жизни, сообщили в городской мэрии.

Что изменится для жителей и гостей парка

Пространство рядом с озером станет свободнее: снесут временные киоски и павильоны общей площадью 476 м². На их месте появятся парковка на 200 автомобилей и новые велосипедные дорожки. Это решит часть проблем с парковкой для посетителей парка и сделает прогулки на велосипеде безопаснее.

Город также модернизирует дороги на прилегающих улицах: Маршала Жукова, Баязита Бикбая, Сипайловской, Озерной и Косогорной. В план официально включили трехэтажный пешеходный переход на улице Жукова.

Улучшение экологии и инфраструктуры

Под землей построят новую канализационно-насосную станцию. Она нужна для улучшения работы коммунальных сетей и предотвращения загрязнения. Само озеро Кашкадан теперь защищено законом — его границы вывели из плана межевания, что запрещает любое строительство на его территории.

Парк «Кашкадан» и все работающие в нем кафе и сервисы продолжат работать как обычно. Изменения коснутся только прилегающей территории.