0
5 часов
Новости

Уфа готовит территорию под третье кладбище за северной промзоной

Городские власти подтвердили планы обустройства нового места захоронений рядом с действующим десятым кладбищем Уфы.
православный крест на фоне леса
©Imagen

Администрация столицы Башкирии сообщила о намерении организовать ещё одно кладбище севернее промышленной зоны. На действующем кладбище № 10 пока остаются свободными около 28 тысяч участков для погребения, пишет Уфа1.

Десятое кладбище открылось в феврале 2022 года. Власти запустили его в ускоренном режиме — Северное кладбище за Максимовкой быстро заполнялось в период пандемии. Сейчас по соседству администрация готовит площадку под кладбище № 11. По размеру оно немного уступает «десятому». С осени 2025 года власти неоднократно заказывали щебёночную отсыпку этого участка.

Выше обоих кладбищ расположена территория, которая превышает их суммарную площадь. Мэрия подтвердила, что со временем откроет там ещё одно место для захоронений. Дату открытия одиннадцатого кладбища в администрации пока не называют.

Администрация не берётся спрогнозировать, когда закончатся свободные участки, — динамика смертности нестабильна. При этом Росстат прекратил публиковать данные об умерших. По последней доступной статистике, уфимские ЗАГСы выдали свыше 3,3 тысячи свидетельств о смерти за первый квартал 2024 года. Планы по освоению всех трёх площадок администрация утвердила ещё в 2021 году, заложив в бюджет 944 миллиона рублей.

Похожие записи
0
22.02.2026
Новости

Муфтий Башкирии предупредил о мошеннических сборах на строительство мечети «Ар-Рахим»

мечеть ар-рахим
Айнур Биргалин заявил, что в интернете появились фейковые призывы жертвовать деньги на строительство уфимской мечети «Ар-Рахим».
0
22.02.2026
Дороги и транспорт

В Уфе ребёнка с гипсом высадили из автобуса в пятнадцатиградусный мороз из-за ошибки оплаты

дорожный знак автобусная остановка
В Уфе кондуктор высадила двух школьников из общественного транспорта в мороз — позже выяснилось, что банковская карта работала исправно.
0
22.02.2026
Культура

Уфа выделит 900 тысяч рублей на проведение игр КВН: контракт достался единственному участнику торгов

деньги в кошельке
Администрация Уфы направит почти миллион рублей из городского бюджета на организацию турниров КВН. Контракт без конкуренции получила компания директора башкирских лиг клуба.
0
20.02.2026
Криминал

В Уфе осудили банду из 24 человек за кредитные аферы на 90 миллионов рублей

в зале суда
В столице Башкирии вынесли приговор организованной группе, которая оформляла фиктивные кредиты с помощью поддельных документов о трудоустройстве.
0
19.02.2026
Здоровье

В Уфе введен карантин по бешенству рядом с территорией УМПО

игла шприца
Глава республики подписал указ об ограничительных мерах. Очаг заболевания выявлен на улице Сельской Богородской, в угрожаемую зону попали производственные площадки.
0
18.02.2026
Новости

Мэрия Уфы начнет строительство двух снегоплавильных станций в конце 2026 года

вывоз снега
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о разработке проектов двух новых снегоплавильных пунктов. Строительно-монтажные работы запланированы на конец текущего года.
0
18.02.2026
Криминал

Уфимец получил условный срок за избиение 9-летнего мальчика палкой

дверь с табличкой судья
Калининский райсуд Уфы приговорил мужчину к условному сроку. Он избил 9-летнего мальчика палкой, после конфликта между детьми. Вину подсудимый не признал.
0
18.02.2026
Образование

В Уфе увеличилось количество частных детских садов с лицензией

кроватки в детском саду
Администрация Уфы отчиталась о развитии частных детсадов: сколько организаций работает в городе, сколько детей их посещают и как меняется система дошкольного образования.
Главная
MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.