Уфа готовит территорию под третье кладбище за северной промзоной

Городские власти подтвердили планы обустройства нового места захоронений рядом с действующим десятым кладбищем Уфы.

Администрация столицы Башкирии сообщила о намерении организовать ещё одно кладбище севернее промышленной зоны. На действующем кладбище № 10 пока остаются свободными около 28 тысяч участков для погребения, пишет Уфа1.

Десятое кладбище открылось в феврале 2022 года. Власти запустили его в ускоренном режиме — Северное кладбище за Максимовкой быстро заполнялось в период пандемии. Сейчас по соседству администрация готовит площадку под кладбище № 11. По размеру оно немного уступает «десятому». С осени 2025 года власти неоднократно заказывали щебёночную отсыпку этого участка.

Выше обоих кладбищ расположена территория, которая превышает их суммарную площадь. Мэрия подтвердила, что со временем откроет там ещё одно место для захоронений. Дату открытия одиннадцатого кладбища в администрации пока не называют.

Администрация не берётся спрогнозировать, когда закончатся свободные участки, — динамика смертности нестабильна. При этом Росстат прекратил публиковать данные об умерших. По последней доступной статистике, уфимские ЗАГСы выдали свыше 3,3 тысячи свидетельств о смерти за первый квартал 2024 года. Планы по освоению всех трёх площадок администрация утвердила ещё в 2021 году, заложив в бюджет 944 миллиона рублей.