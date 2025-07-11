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Учителя в Башкирии получат по 56 тысяч рублей на оздоровление

Власти Башкирии утвердили новую меру поддержки для учителей. Педагогам с опытом работы будут выдавать сертификаты на 56 тысяч рублей для поездки в санаторий раз в три года
учитель возле доски
©rutube

Учителя Башкирии получили весомый повод для радости — теперь им положен оплачиваемый отдых в санаториях. Соответствующее постановление, как стало известно из официального портала правовой информации, уже подписано премьер-министром республики Андреем Назаровым.

Речь идёт о специальных денежных сертификатах. Номинал такого бонуса в 2025 году составляет 56 тысяч рублей. Этих средств, по задумке властей, должно хватить на двухнедельное санаторно-курортное лечение. Получить такую поддержку можно будет раз в три года.

Правда, путёвка достанется не всем. Претендовать на неё могут сотрудники государственных образовательных учреждений с общим стажем не менее десяти лет, из которых последние три года они непрерывно отработали на одном месте. Процедуру оформления постарались сделать максимально простой: заявление подаётся прямо в своей школе или колледже.

Курировать процесс выдачи сертификатов будет региональное Министерство просвещения, а непосредственной выдачей займётся Институт развития образования.

Инициатива не стала сюрпризом. Впервые о планах обеспечить педагогов санаторным лечением заговорил глава региона Радий Хабиров, а соответствующий указ был подписан ещё в марте 2025 года. Нынешнее постановление лишь финализировало механизм, превратив обещание в работающую систему.

Вопрос автору:
Кто именно может получить этот сертификат? Любой учитель?
Ньюс-Баш
Нет, не любой. Чтобы получить путёвку, педагог должен соответствовать нескольким критериям:

- Место работы: учитель должен работать в государственной или муниципальной образовательной организации.

- Общий стаж: необходимо иметь не менее десяти лет педагогического стажа.

- Непрерывный стаж: стаж на последнем месте работы должен составлять не менее трёх лет.

- Периодичность: воспользоваться такой поддержкой можно раз в три года.
56 тысяч рублей — этого точно хватит на путёвку? А если хочется в санаторий подороже?
Ньюс-Баш
Сумма в 56 тысяч рублей рассчитана на стандартный двухнедельный отдых в санаториях республики. Если учитель выберет путёвку, стоимость которой превышает номинал сертификата, разницу придётся доплатить из собственных средств. Важно отметить, что бронирование мест происходит по факту обращения, и специальных квот для обладателей сертификатов нет, поэтому всё зависит от наличия свободных мест в выбранной здравнице.
Можно поехать в любой санаторий, например, на море?
Ньюс-Баш
Нет, программа имеет региональный характер. Выбранный педагогом санаторий обязательно должен находиться на территории Республики Башкортостан.
Насколько сложно получить сертификат? Это потребует много бумажной волокиты?
Ньюс-Баш
Процедуру постарались сделать максимально простой. Заявление подаётся прямо по месту основной работы — в своей школе, колледже или детском саду. К заявлению нужно приложить стандартный пакет документов: удостоверение личности и справку с места работы о стаже. Курировать процесс будет Министерство просвещения, а выдавать сертификаты — Институт развития образования Башкирии.
Это единственная мера поддержки учителей в республике?
Ньюс-Баш
Вовсе нет. Эта программа стала дополнением к уже существующей системе поощрения педагогов в Башкирии. Например, в республике действуют и другие меры поддержки:

1. Премии за стобалльников: учителя, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов, получают премию 50 тысяч рублей.

2. Программа «Земский учитель»: педагоги, которые переезжают на работу в сельскую местность, могут получить единовременную выплату в 1 миллион рублей.

3. Гранты для молодых сельских учителей: специалисты до 35 лет, работающие на селе, могут претендовать на грант в размере 690 тысяч рублей.

4. Региональные доплаты: учителя получают надбавки за классное руководство, а педагоги в сельской местности — компенсацию расходов на ЖКУ.
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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