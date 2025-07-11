Учителя в Башкирии получат по 56 тысяч рублей на оздоровление

Власти Башкирии утвердили новую меру поддержки для учителей. Педагогам с опытом работы будут выдавать сертификаты на 56 тысяч рублей для поездки в санаторий раз в три года

Учителя Башкирии получили весомый повод для радости — теперь им положен оплачиваемый отдых в санаториях. Соответствующее постановление, как стало известно из официального портала правовой информации, уже подписано премьер-министром республики Андреем Назаровым.

Речь идёт о специальных денежных сертификатах. Номинал такого бонуса в 2025 году составляет 56 тысяч рублей. Этих средств, по задумке властей, должно хватить на двухнедельное санаторно-курортное лечение. Получить такую поддержку можно будет раз в три года.

Правда, путёвка достанется не всем. Претендовать на неё могут сотрудники государственных образовательных учреждений с общим стажем не менее десяти лет, из которых последние три года они непрерывно отработали на одном месте. Процедуру оформления постарались сделать максимально простой: заявление подаётся прямо в своей школе или колледже.

Курировать процесс выдачи сертификатов будет региональное Министерство просвещения, а непосредственной выдачей займётся Институт развития образования.

Инициатива не стала сюрпризом. Впервые о планах обеспечить педагогов санаторным лечением заговорил глава региона Радий Хабиров, а соответствующий указ был подписан ещё в марте 2025 года. Нынешнее постановление лишь финализировало механизм, превратив обещание в работающую систему.