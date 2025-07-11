Учителя в Башкирии получат по 56 тысяч рублей на оздоровление

Учителя Башкирии получили весомый повод для радости — теперь им положен оплачиваемый отдых в санаториях. Соответствующее постановление, как стало известно из официального портала правовой информации, уже подписано премьер-министром республики Андреем Назаровым.
Речь идёт о специальных денежных сертификатах. Номинал такого бонуса в 2025 году составляет 56 тысяч рублей. Этих средств, по задумке властей, должно хватить на двухнедельное санаторно-курортное лечение. Получить такую поддержку можно будет раз в три года.
Правда, путёвка достанется не всем. Претендовать на неё могут сотрудники государственных образовательных учреждений с общим стажем не менее десяти лет, из которых последние три года они непрерывно отработали на одном месте. Процедуру оформления постарались сделать максимально простой: заявление подаётся прямо в своей школе или колледже.
Курировать процесс выдачи сертификатов будет региональное Министерство просвещения, а непосредственной выдачей займётся Институт развития образования.
Инициатива не стала сюрпризом. Впервые о планах обеспечить педагогов санаторным лечением заговорил глава региона Радий Хабиров, а соответствующий указ был подписан ещё в марте 2025 года. Нынешнее постановление лишь финализировало механизм, превратив обещание в работающую систему.
- Место работы: учитель должен работать в государственной или муниципальной образовательной организации.
- Общий стаж: необходимо иметь не менее десяти лет педагогического стажа.
- Непрерывный стаж: стаж на последнем месте работы должен составлять не менее трёх лет.
- Периодичность: воспользоваться такой поддержкой можно раз в три года.
1. Премии за стобалльников: учителя, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов, получают премию 50 тысяч рублей.
2. Программа «Земский учитель»: педагоги, которые переезжают на работу в сельскую местность, могут получить единовременную выплату в 1 миллион рублей.
3. Гранты для молодых сельских учителей: специалисты до 35 лет, работающие на селе, могут претендовать на грант в размере 690 тысяч рублей.
4. Региональные доплаты: учителя получают надбавки за классное руководство, а педагоги в сельской местности — компенсацию расходов на ЖКУ.