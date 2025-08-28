Учителей не будут заставлять переходить на мессенджер MAX

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что переход на российский мессенджер MAX для учителей будет добровольным. Никого не обяжут устанавливать и использовать это приложение.
По словам чиновника, ведомство рассчитывает, что педагоги сами оценят удобство и безопасность нового сервиса. В Минпросвещения считают главными преимуществами MAX простой интерфейс и надёжную защиту персональных данных учителей, учеников и их родителей.
«Важно, чтобы педагоги и родители школьников осознали все плюсы работы с российской разработкой», — подчеркнул Кравцов.
Что такое MAX и что он умеет
MAX — это новый мессенджер от компании VK, тестовую версию которого запустили в марте 2025 года. Он создан как защищённая платформа для общения.
Возможности приложения:
- Обмен текстовыми и голосовыми сообщениями.
- Групповые чаты и видеозвонки.
- Передача документов и других файлов размером до 4 ГБ.
Мессенджер уже доступен для скачивания в магазинах приложений RuStore, Google Play и App Store. Решение об его использовании остаётся за каждым учителем.