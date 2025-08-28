Учителей не будут заставлять переходить на мессенджер MAX

Министр просвещения уверяет, что миграция на отечественный мессенджер MAX будет добровольной. Но очень надеется, что все перейдут максимально быстро.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что переход на российский мессенджер MAX для учителей будет добровольным. Никого не обяжут устанавливать и использовать это приложение.

По словам чиновника, ведомство рассчитывает, что педагоги сами оценят удобство и безопасность нового сервиса. В Минпросвещения считают главными преимуществами MAX простой интерфейс и надёжную защиту персональных данных учителей, учеников и их родителей.

«Важно, чтобы педагоги и родители школьников осознали все плюсы работы с российской разработкой», — подчеркнул Кравцов.

Что такое MAX и что он умеет

MAX — это новый мессенджер от компании VK, тестовую версию которого запустили в марте 2025 года. Он создан как защищённая платформа для общения.

Возможности приложения:

Обмен текстовыми и голосовыми сообщениями.

Групповые чаты и видеозвонки.

Передача документов и других файлов размером до 4 ГБ.

Мессенджер уже доступен для скачивания в магазинах приложений RuStore, Google Play и App Store. Решение об его использовании остаётся за каждым учителем.