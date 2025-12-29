Специалисты Гарвардского университета выявили корреляцию между первой группой крови и высокими результатами в тестах на интеллект. Эта группа самая распространенная в мире, ее имеют около половины населения планеты.

Исследователи из Гарвардского университета выявили корреляцию между первой группой крови и улучшенными когнитивными функциями. Носители этой группы крови показали более высокие результаты в тестах на интеллект, скорость обработки информации и креативность.

Особенности первой группы крови

У людей с первой группой крови отмечается высокая скорость анализа данных, хорошая память и склонность к нестандартным решениям. Они способны эффективно выделять ключевую информацию из больших объемов данных.

Дети с первой группой крови демонстрируют более быстрое освоение школьного материала, проявляют интерес к сложным предметам и меньше отвлекаются. Эксперименты с участием тысяч человек показали, что их показатели точности и скорости превышали показатели других групп на 15–20%.

Распространенность и другие группы крови

Первая группа крови является самой распространенной в мире, ее носителями являются 40–50% населения. Среди ее обладателей часто встречаются успешные специалисты в сфере науки и бизнеса.

У некоторых носителей второй группы крови с отрицательным резус-фактором наблюдается более низкий уровень IQ и импульсивное поведение. Четвертая группа крови ассоциируется с худшими результатами в тестах на память. Однако ученые подчеркивают, что группа крови является лишь одним из множества факторов, и причинно-следственная связь не доказана.

Перспективы исследований

Генетические факторы, уровень образования и условия окружающей среды оказывают более существенное влияние на интеллект. Исследование, проведенное в Пакистане с участием 200 человек, не выявило связи между группой крови и уровнем IQ. Тем не менее, данные за 2024–2025 годы подтверждают преимущество первой группы крови в интеллектуальных тестах.

Ученые продолжают изучать возможные связи между группой крови, финансовым успехом и личностными характеристиками.