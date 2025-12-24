Участок набережной в Уфе официально назвали «Площадь Агидели»

Участок набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы получил официальное название — «площадь Агидели». Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на заседании 24 декабря.

Имя для нового пространства выбрали сами жители путем онлайн-голосования, которое мэрия проводила в октябре. Вариант «Площадь Агидели» (на башкирском «Ағиҙел майҙаны») набрал наибольшее количество голосов.

Всего на выбор предлагали десять вариантов, среди которых были «Троицкая площадь», «Площадь Дружбы народов», «Белая пристань» и историческое название в честь воеводы Ивана Нагого.

Локация

Площадь расположена в Кировском районе Уфы, прямо перед новой колоннадой. Это место находится напротив Монумента Дружбы — исторической точки, где в 1574 году заложили уфимскую крепость.

Колоннаду, перед которой теперь расположена площадь Агидели, открыли 10 октября 2024 года, накануне Дня Республики. Это точная копия сооружения на набережной Махаджиров в Сухуме (Абхазия), построенного в 1948 году. Объект символизирует дружбу народов Башкортостана и Абхазии.

Первый камень в основание заложили в октябре 2023 года глава Башкирии Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания. Конструкция состоит из 22 колонн высотой 12 метров, облицованных гранитом, и стоит на свайном фундаменте.

После открытия колоннада быстро стала центром притяжения горожан и туристов. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отмечал, что объект вызвал большой интерес у жителей. С 16 по 20 октября 2024 года здесь демонстрировали светомузыкальное шоу.