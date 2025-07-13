«У вас будет мальчик!»: глава Башкирии устроил публичное гендер-пати для семьи, ждущей пятого ребенка

Радий Хабиров с супругой устроили публичное гендер-пати в Бирске. Прямо со сцены они объявили многодетной семье из Уфы, что у них родится пятый ребёнок — мальчик

Глава Башкирии примерил на себя роль ведущего на чужом празднике. Радий Хабиров вместе с супругой Каринэ стали главными действующими лицами гендер-пати, устроенного для многодетной семьи.

Всё случилось в Бирске во время фестиваля, посвящённого Дню семьи, любви и верности. Главными героями вечера стала уфимская пара — Юлай и Ирина Шакировы, которые ждут пятого малыша. Они доверили самую волнительную миссию лично главе республики.

Выйдя на сцену вместе с женой, Хабиров, словно ведущий популярного телешоу, подержал интригу и торжественно объявил на всю площадь: «У вас будет мальчик!». У Шакировых уже есть три сына и одна дочка, так что скоро в их футбольной команде появится ещё один игрок.