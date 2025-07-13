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«У вас будет мальчик!»: глава Башкирии устроил публичное гендер-пати для семьи, ждущей пятого ребенка

Радий Хабиров с супругой устроили публичное гендер-пати в Бирске. Прямо со сцены они объявили многодетной семье из Уфы, что у них родится пятый ребёнок — мальчик
Радий и Каринэ Хабировы
©Радий Хабиров / Vk.com

Глава Башкирии примерил на себя роль ведущего на чужом празднике. Радий Хабиров вместе с супругой Каринэ стали главными действующими лицами гендер-пати, устроенного для многодетной семьи.

Всё случилось в Бирске во время фестиваля, посвящённого Дню семьи, любви и верности. Главными героями вечера стала уфимская пара — Юлай и Ирина Шакировы, которые ждут пятого малыша. Они доверили самую волнительную миссию лично главе республики.

Выйдя на сцену вместе с женой, Хабиров, словно ведущий популярного телешоу, подержал интригу и торжественно объявил на всю площадь: «У вас будет мальчик!». У Шакировых уже есть три сына и одна дочка, так что скоро в их футбольной команде появится ещё один игрок.

Вопросы автору:
- Как так вышло, что пол ребёнка объявлял лично глава республики? Семья заранее обо всём договорилась?
Ньюс-Баш
Это была удачная импровизация. Семья Шакировых как раз собиралась на неделе провести своё гендер-пати. Их подруга-корреспондент узнала об этом и рассказала, что в Бирске намечается большой семейный фестиваль, предложив им поучаствовать. Организаторы подхватили идею, и в итоге Шакировы доверили самую волнительную миссию лично Радию Хабирову, превратив семейное событие в часть большого праздника.
- Почему всё происходило именно в Бирске?
Ньюс-Баш
Бирск уже традиционно становится центром республиканского празднования Дня семьи, любви и верности. Этот старинный купеческий город целенаправленно создаёт образ гостеприимного и семейного центра Башкирии, поэтому проведение такого фестиваля именно здесь было логичным шагом.
- Что ещё интересного было на этом фестивале, кроме гендер-пати?
Ньюс-Баш
Праздник был очень насыщенным. Помимо раскрытия семейной тайны Шакировых, на главной площади произошли и другие трогательные события:

- Новая семья: прямо возле памятника Петру и Февронии торжественно зарегистрировали свой брак Артур и Анна Баляковы.

- Предложение руки и сердца: участник СВО Руслан Абдульманов после своего выступления на сцене сделал предложение возлюбленной Алине, и она ответила «Да».

- "Семейный вальс": десятки пар вместе с Радием и Каринэ Хабировыми закружились в массовом танце.

- Награждение: на сцене чествовали и награждали орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава» лучшие семьи республики.
- Семья Шакировых — особенная?
Ньюс-Баш
Это обычная многодетная семья из Уфы. У Юлая и Ирины уже было трое сыновей и дочь. Отец семейства признался, что они очень хотели ещё одного мальчика, чтобы собрать свою футбольную команду. Теперь их мечта сбылась.
- Как в Башкирии поддерживают такие большие семьи?
Ньюс-Баш
Поддержка многодетных семей — один из приоритетов в республике, которая занимает первое место по их количеству в Приволжском федеральном округе. Существуют различные меры поддержки:

- Ежемесячные денежные выплаты.

- Сертификаты на улучшение жилищных условий вместо земельного участка.

- Компенсация 50% стоимости обучения детей в колледжах.

- Бесплатный проезд для школьников в городском транспорте.

 

Бирск праздник Хабиров
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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