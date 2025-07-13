«У вас будет мальчик!»: глава Башкирии устроил публичное гендер-пати для семьи, ждущей пятого ребенка

Глава Башкирии примерил на себя роль ведущего на чужом празднике. Радий Хабиров вместе с супругой Каринэ стали главными действующими лицами гендер-пати, устроенного для многодетной семьи.
Всё случилось в Бирске во время фестиваля, посвящённого Дню семьи, любви и верности. Главными героями вечера стала уфимская пара — Юлай и Ирина Шакировы, которые ждут пятого малыша. Они доверили самую волнительную миссию лично главе республики.
Выйдя на сцену вместе с женой, Хабиров, словно ведущий популярного телешоу, подержал интригу и торжественно объявил на всю площадь: «У вас будет мальчик!». У Шакировых уже есть три сына и одна дочка, так что скоро в их футбольной команде появится ещё один игрок.
Вопросы автору:
- Как так вышло, что пол ребёнка объявлял лично глава республики? Семья заранее обо всём договорилась?
Это была удачная импровизация. Семья Шакировых как раз собиралась на неделе провести своё гендер-пати. Их подруга-корреспондент узнала об этом и рассказала, что в Бирске намечается большой семейный фестиваль, предложив им поучаствовать. Организаторы подхватили идею, и в итоге Шакировы доверили самую волнительную миссию лично Радию Хабирову, превратив семейное событие в часть большого праздника.
- Почему всё происходило именно в Бирске?
Бирск уже традиционно становится центром республиканского празднования Дня семьи, любви и верности. Этот старинный купеческий город целенаправленно создаёт образ гостеприимного и семейного центра Башкирии, поэтому проведение такого фестиваля именно здесь было логичным шагом.
- Что ещё интересного было на этом фестивале, кроме гендер-пати?
Праздник был очень насыщенным. Помимо раскрытия семейной тайны Шакировых, на главной площади произошли и другие трогательные события:
- Новая семья: прямо возле памятника Петру и Февронии торжественно зарегистрировали свой брак Артур и Анна Баляковы.
- Предложение руки и сердца: участник СВО Руслан Абдульманов после своего выступления на сцене сделал предложение возлюбленной Алине, и она ответила «Да».
- "Семейный вальс": десятки пар вместе с Радием и Каринэ Хабировыми закружились в массовом танце.
- Награждение: на сцене чествовали и награждали орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава» лучшие семьи республики.
- Новая семья: прямо возле памятника Петру и Февронии торжественно зарегистрировали свой брак Артур и Анна Баляковы.
- Предложение руки и сердца: участник СВО Руслан Абдульманов после своего выступления на сцене сделал предложение возлюбленной Алине, и она ответила «Да».
- "Семейный вальс": десятки пар вместе с Радием и Каринэ Хабировыми закружились в массовом танце.
- Награждение: на сцене чествовали и награждали орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава» лучшие семьи республики.
- Семья Шакировых — особенная?
Это обычная многодетная семья из Уфы. У Юлая и Ирины уже было трое сыновей и дочь. Отец семейства признался, что они очень хотели ещё одного мальчика, чтобы собрать свою футбольную команду. Теперь их мечта сбылась.
- Как в Башкирии поддерживают такие большие семьи?
Поддержка многодетных семей — один из приоритетов в республике, которая занимает первое место по их количеству в Приволжском федеральном округе. Существуют различные меры поддержки:
- Ежемесячные денежные выплаты.
- Сертификаты на улучшение жилищных условий вместо земельного участка.
- Компенсация 50% стоимости обучения детей в колледжах.
- Бесплатный проезд для школьников в городском транспорте.
- Ежемесячные денежные выплаты.
- Сертификаты на улучшение жилищных условий вместо земельного участка.
- Компенсация 50% стоимости обучения детей в колледжах.
- Бесплатный проезд для школьников в городском транспорте.