«Тяжелая и непонятная ситуация»: Глава Башкирии прокомментировал арест Амины Шафиковой

Глава Башкирии Радий Хабиров публично поддержал арестованную министра культуры Амину Шафикову и заявил, что не намерен отстранять её от должности. Ситуацию с задержанием он назвал «непонятной».

Глава Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании 24 февраля публично поддержал министра культуры республики Амину Шафикову, арестованную по обвинениям во взяточничестве и растрате в особо крупном размере. Руководитель региона заявил, что не намерен увольнять чиновницу, и назвал её «порядочным человеком» и «эффективным управленцем».

По словам Хабирова, Шафикова возглавляет ведомство с 2012 года, и за это время в республике значительно развилась культурная сфера — открывались новые учреждения, укреплялись институты и инфраструктура. Глава региона подчеркнул, что считает заслуги министра перед республикой значительными.

Кто возглавит Минкульт Башкирии на время следствия

Ситуацию с задержанием руководитель Башкирии охарактеризовал как «тяжёлую и непонятную». Хабиров заявил, что не понимает, почему для женщины и матери несовершеннолетнего ребёнка суд избрал столь жёсткую меру пресечения — заключение под стражу в столичном СИЗО «Лефортово». По его словам, он не разделяет такой подход следствия.

Вместе с тем глава республики отметил, что рассчитывает на объективность следственных органов и справедливое судебное решение. Увольнять Шафикову власти региона не планируют. Хабиров поручил подготовить список кандидатов на должность временно исполняющего обязанности руководителя Министерства культуры на период следственных мероприятий.

За что арестовали Амину Шафикову: суть обвинений

Амину Шафикову задержали сотрудники ФСБ утром 18 февраля 2026 года в Уфе. В тот же день её этапировали через Казань в Москву, а 19 февраля Басманный районный суд столицы на закрытом заседании арестовал её до 17 апреля 2026 года, сообщает ТАСС. По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, Шафиковой вменяют два преступления: присвоение или растрату, совершённую организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), и получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Юрист Александр Хаминский в комментарии РИА Новости заявил, что ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Связь с делом о хищениях на концертах в Уфе

Ранее Ньюс-Баш сообщал, что один из эпизодов дела связан с поездкой семьи министра в Париж, которую, по версии следствия, оплатила предпринимательница Гульнара Юрина — фигурантка дела о хищении бюджетных средств при организации правительственных концертов. По информации «Коммерсанта», в декабре 2025 года Юрину перевели из СИЗО под домашний арест после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием; домашний арест ей назначили до 6 марта 2026 года. В сентябре 2025 года аналогичную меру пресечения получил директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин, обвиняемый в выплате без торгов 33,5 млн рублей Юриной за проведение конкурса песни «Время героев» в 2023 году.

До прихода на госслужбу Амина Шафикова — профессиональная пианистка — возглавляла Уфимскую академию искусств. Пресс-служба Министерства культуры Башкирии после задержания отказалась давать правовую оценку действиям следствия, но отметила «высокий авторитет» и эффективность работы руководителя ведомства.