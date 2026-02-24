0
Новости

«Тяжелая и непонятная ситуация»: Глава Башкирии прокомментировал арест Амины Шафиковой

Глава Башкирии Радий Хабиров публично поддержал арестованную министра культуры Амину Шафикову и заявил, что не намерен отстранять её от должности. Ситуацию с задержанием он назвал «непонятной».
Амина Шафикова
Глава Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании 24 февраля публично поддержал министра культуры республики Амину Шафикову, арестованную по обвинениям во взяточничестве и растрате в особо крупном размере. Руководитель региона заявил, что не намерен увольнять чиновницу, и назвал её «порядочным человеком» и «эффективным управленцем».

По словам Хабирова, Шафикова возглавляет ведомство с 2012 года, и за это время в республике значительно развилась культурная сфера — открывались новые учреждения, укреплялись институты и инфраструктура. Глава региона подчеркнул, что считает заслуги министра перед республикой значительными.

Кто возглавит Минкульт Башкирии на время следствия

Ситуацию с задержанием руководитель Башкирии охарактеризовал как «тяжёлую и непонятную». Хабиров заявил, что не понимает, почему для женщины и матери несовершеннолетнего ребёнка суд избрал столь жёсткую меру пресечения — заключение под стражу в столичном СИЗО «Лефортово». По его словам, он не разделяет такой подход следствия.

Вместе с тем глава республики отметил, что рассчитывает на объективность следственных органов и справедливое судебное решение. Увольнять Шафикову власти региона не планируют. Хабиров поручил подготовить список кандидатов на должность временно исполняющего обязанности руководителя Министерства культуры на период следственных мероприятий.

За что арестовали Амину Шафикову: суть обвинений

Амину Шафикову задержали сотрудники ФСБ утром 18 февраля 2026 года в Уфе. В тот же день её этапировали через Казань в Москву, а 19 февраля Басманный районный суд столицы на закрытом заседании арестовал её до 17 апреля 2026 года, сообщает ТАСС. По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, Шафиковой вменяют два преступления: присвоение или растрату, совершённую организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), и получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Юрист Александр Хаминский в комментарии РИА Новости заявил, что ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Связь с делом о хищениях на концертах в Уфе

Ранее Ньюс-Баш сообщал, что один из эпизодов дела связан с поездкой семьи министра в Париж, которую, по версии следствия, оплатила предпринимательница Гульнара Юрина — фигурантка дела о хищении бюджетных средств при организации правительственных концертов. По информации «Коммерсанта», в декабре 2025 года Юрину перевели из СИЗО под домашний арест после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием; домашний арест ей назначили до 6 марта 2026 года. В сентябре 2025 года аналогичную меру пресечения получил директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин, обвиняемый в выплате без торгов 33,5 млн рублей Юриной за проведение конкурса песни «Время героев» в 2023 году.

До прихода на госслужбу Амина Шафикова — профессиональная пианистка — возглавляла Уфимскую академию искусств. Пресс-служба Министерства культуры Башкирии после задержания отказалась давать правовую оценку действиям следствия, но отметила «высокий авторитет» и эффективность работы руководителя ведомства.

Похожие записи
0
21.02.2026
Криминал

Министру культуры Башкирии Шафиковой грозит до 20 лет колонии

Амина Шафикова
Юрист Александр Хаминский допустил, что глава Минкульта Башкирии может получить до 20 лет лишения свободы по совокупности двух тяжких статей УК РФ.
1
19.02.2026
Криминал

Суд в Москве арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову

Амина Шафикова
Басманный суд Москвы отправил министра культуры Башкирии Амину Шафикову в СИЗО до 17 апреля. Ей вменяют растрату и взятку в особо крупном размере.
0
19.02.2026
Криминал

Следком запросил арест министра культуры Башкирии Амины Шафиковой по делу о взятках и растрате

Амина Шафикова
Следственный комитет просит отправить в СИЗО министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Чиновницу обвиняют в растрате и взятках. Подробности громкого дела.
-2
18.02.2026
Криминал

Силовики этапируют министра культуры Башкирии Амину Шафикову в Москву

Амина Шафикова
Амина Шафикова задержана сотрудниками правоохранительных органов. Министра культуры Башкирии перевозят в Москву для проведения дальнейших следственных мероприятий.
0
18.02.2026
Криминал

Минкульт Башкирии официально прокомментировал задержание Амины Шафиковой

Амина Шафикова
Представители ведомства не стали давать правовую оценку ситуации, отметив заслуги министра на посту и призвав дождаться выводов правоохранительных органов.
0
16.02.2026
Политика

Глава Башкирии назначил Ольгу Кабанову министром семьи и труда республики

Ольга Кабанова
Глава Башкирии Радий Хабиров назначил Ольгу Кабанову новым министром семьи, труда и социальной защиты населения. Она сменила Ленару Иванову, возглавлявшую ведомство более 15 лет.
0
16.02.2026
Политика

Экс-глава Росгвардии Башкирии стал помощником Хабирова

Александр Бурдо
Руководивший управлением Росгвардии по Башкортостану с 2019 года Александр Бурдо перешёл на гражданскую службу — он назначен помощником главы республики Радия Хабирова.
