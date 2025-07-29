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Туристы пострадавшие в ДТП с автобусом в Башкирии получат до 2 млн рублей компенсации

Пассажиры туристического автобуса, который перевернулся в Кигинском районе Башкирии, получат страховые компенсации до 2 миллионов рублей. Выплаты произведёт компания «Ингосстрах». Дело о ДТП находится на личном контроле главы СК России
автобус после дтп
©ГАИ по Башкирии

Пассажиры, пострадавшие в страшной аварии с туристическим автобусом в Башкирии, получат страховые выплаты. Как сообщил «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО), максимальная сумма компенсации может достигать 2 миллионов рублей.

Ответственность перевозчика была застрахована в компании «Ингосстрах», которая уже подтвердила свою готовность произвести выплаты. Размер компенсации будет рассчитываться индивидуально для каждого пострадавшего. Он напрямую зависит от характера и тяжести полученных травм. При наличии нескольких повреждений выплаты будут суммироваться в пределах установленного лимита.

Трагедия, напомним, произошла 27 июля. Автобус с 43 туристами из Ижевска возвращался со сплава и опрокинулся в кювет в Кигинском районе. В результате пострадали 26 человек. Восемь из них были госпитализированы, двое — в тяжёлом состоянии. Как сообщал ранее Минздрав РБ, этим пациентам с переломами позвонков и костей таза потребовались операции.

По факту оказания небезопасных услуг возбуждено уголовное дело. Его расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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