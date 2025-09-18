0
1 час
Новости

Туриста в Башкирии вместо меда накормили горьким сиропом

Турист захотел привезти из Башкирии знаменитый мед, а в итоге получил банку горького сиропа. В соцсетях ему быстро объяснили, почему покупать лакомство на трассе — очень плохая идея.
башкирский мед
©Радий Хабиров/ВК

Попытка привезти из Башкирии сладкий сувенир обернулась для одного туриста полным провалом и испорченным чаем. О своем горьком опыте он рассказал в социальных сетях, предупредив других путешественников.

Все начиналось классически. Мужчина ехал по трассе, увидел придорожную точку продаж. Аккуратные баночки, типичная продавщица — сомнений не возникло. Автолюбитель решил разжиться литром знаменитого лакомства на память о республике.

Дома его ждало разочарование. Вместо ароматного нектара в банке оказалась мутная субстанция со странным запахом и горьким вкусом. Сладкое золото Башкирии на поверку оказалось неприятной подделкой, которую мужчина назвал «полнейшим разводом».

Публикация вызвала шквал комментариев от местных жителей. Правда, вместо сочувствия турист получил порцию предсказуемых упреков. Люди в один голос заявили, что он сам виноват в своей оплошности.

Основная мысль комментаторов: брать мед на обочине — гиблое дело. Во-первых, продукт весь день стоит под солнцем и может просто испортиться. Во-вторых, вместо пчеловодов там часто орудуют обычные барыги, толкающие химический сироп под видом натурального продукта.

Похожие записи
0
07.09.2025
Общество

«Адское пекло и непонятные манипуляции с веником»: американка поделилась впечатлениями от башкирской бани

внутри русской бани
Американка Эмили испытала культурный шок в башкирской бане. Вместо спа — адский жар, веники и ныряние в снег. Сначала испугалась, а потом втянулась.
0
06.09.2025
Новости

«Торатау» стал вторым геопарком ЮНЕСКО в Башкирии

шихан Торатау
Геопарк «Торатау» теперь официально в глобальной сети ЮНЕСКО. Заявку одобрили спустя четыре года. Это уже второй такой объект в Башкирии после «Янган-Тау».
0
12.08.2025
Новости

Геопарк «Торатау» в Башкирии возглавил Загир Хамидуллин

Загир Хамидуллин
В башкирском геопарке «Торатау» кадровые перестановки. Пока бывший директор Артур Идельбаев сидит в СИЗО, его место занял 36-летний заместитель Загир Хамидуллин.
0
24.07.2025
Криминал

Что известно о задержанном силовиками замглавы «Центра развития туризма» Артуре Идельбаеве

артур идельбаев
В Уфе задержали замглавы «Центра развития туризма» Артура Идельбаева. Серого кардинала отрасли, которого хвалил сам Хабиров, подозревают в афере на ₽300 млн
0
16.07.2025
Новости

Тайный целебный источник нашли в Башкирии: трёх минут хватит, чтобы изменить жизнь

вода у подножия горы
В Салаватском районе Башкирии, у деревни Куселярово, находится сернистый источник, который, по легендам, исцеляет от ревматизма
0
20.06.2025
Экономика

Металлургический гигант обустроит кемпинг у озера Банное в Башкирии

заставка news-bash
Магнитогорский металлургический комбинат анонсировал создание кемпингового кластера на озере Банное, сообщили в компании. Проект стал частью расширения курортной зоны и был представлен на Петербургском экономическом форуме.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.