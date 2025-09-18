Туриста в Башкирии вместо меда накормили горьким сиропом

Турист захотел привезти из Башкирии знаменитый мед, а в итоге получил банку горького сиропа. В соцсетях ему быстро объяснили, почему покупать лакомство на трассе — очень плохая идея.

Попытка привезти из Башкирии сладкий сувенир обернулась для одного туриста полным провалом и испорченным чаем. О своем горьком опыте он рассказал в социальных сетях, предупредив других путешественников.

Все начиналось классически. Мужчина ехал по трассе, увидел придорожную точку продаж. Аккуратные баночки, типичная продавщица — сомнений не возникло. Автолюбитель решил разжиться литром знаменитого лакомства на память о республике.

Дома его ждало разочарование. Вместо ароматного нектара в банке оказалась мутная субстанция со странным запахом и горьким вкусом. Сладкое золото Башкирии на поверку оказалось неприятной подделкой, которую мужчина назвал «полнейшим разводом».

Публикация вызвала шквал комментариев от местных жителей. Правда, вместо сочувствия турист получил порцию предсказуемых упреков. Люди в один голос заявили, что он сам виноват в своей оплошности.

Основная мысль комментаторов: брать мед на обочине — гиблое дело. Во-первых, продукт весь день стоит под солнцем и может просто испортиться. Во-вторых, вместо пчеловодов там часто орудуют обычные барыги, толкающие химический сироп под видом натурального продукта.