«Турбаслинские бройлеры» получили предостережение Россельхознадзора

Крупнейший производитель мяса птицы в Башкирии «Турбаслинские бройлеры», получил официальное предостережение от Россельхознадзора. Жители Стерлитамакского района не выдержали вони от отходов производства и пожаловались в надзорные органы.

Терпение жителей Стерлитамакского района лопнуло. После многочисленных жалоб на удушающий запах от куриного помёта и отходов производства, в дело вмешался Россельхознадзор. Как сообщает пресс-служба ведомства, в июле 2025 года была проведена проверка бройлерного цеха «Ашкадарский», принадлежащего АО «Турбаслинские бройлеры».

Инспекторы, прибывшие на место вместе с представителями прокуратуры, подтвердили худшие опасения местных жителей — законодательство действительно нарушалось. Теперь все материалы переданы в прокуратуру для принятия дальнейших мер.

«Турбаслинские бройлеры», входящие в федеральный холдинг «Черкизово», являются одним из гигантов агропромышленного комплекса республики. Несмотря на выручку в 11 млрд рублей за прошлый год, компания закончила его с чистым убытком в 26 млн.

Для предприятия это далеко не первый экологический скандал. Как ранее сообщал РБК Уфа, Росприроднадзор уже пытается взыскать почти 300 млн рублей с компании «Ареал», которая по договору с «Турбаслинскими бройлерами» вывозила отходы на поля в Благовещенском районе. Надзорное ведомство настаивает, что это были именно отходы, а не удобрения, как утверждали в компании. Теперь к этому судебному разбирательству добавились новые проблемы, но уже в другом районе.