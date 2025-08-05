Торговый центр в Уфе захватил тренажёры бизнесмена из Кот-д’Ивуара

Предприниматель из Кот-д'Ивуара Джеймс Аду не может забрать собственное оборудование из своего бывшего спортзала в уфимском ТЦ «Меркурий». После разрыва договора аренды охрана просто перестала его пускать к тренажёрам стоимостью 2 миллиона рублей.

История успеха тренера из Кот-д’Ивуара Джеймса Аду в Уфе рискует обернуться громким скандалом и финансовыми потерями. Мужчина, приехавший в Россию за образованием, не может забрать своё же оборудование из ТЦ «Меркурий», где он до недавнего времени держал спортзал, пишет Mash Batach.

Джеймс приехал в Россию учиться: сначала в Санкт-Петербурге, затем поступил в аспирантуру в Уфе. Со временем он стал тренером и решил открыть собственный фитнес-зал в торговом центре «Меркурий».

Бизнес пришлось свернуть, когда арендодатель, по словам Джеймса, резко поднял цену. К тому же в помещении были серьёзные проблемы с отоплением и вентиляцией. Предприниматель разорвал договор, но забрать своё имущество ему так и не удалось.

Теперь, по его словам, охрана торгового центра просто не пускает ни его, ни его сотрудников в помещение, где остались тренажёры и другой инвентарь на общую сумму около 2 миллионов рублей. Оборудование фактически оказалось в заложниках.

Не найдя другого выхода, Джеймс Аду написал заявление в полицию.