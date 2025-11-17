0
Цены на продукты в Башкирии в ноябре 2025: что подешевело, а что рекордно подорожало

В Башкирии в период с 6 по 10 ноября 2025 года изменились цены на ряд ходовых продуктов питания.
По данным Башкортостанстата, было зафиксировано как незначительное снижение стоимости некоторых товаров, так и существенный рост цен на овощи и чай.

Содержание
  1. Какие продукты стали дешевле
  2. Рост цен на овощи и чай
  3. Причины изменения цен

Какие продукты стали дешевле

Аналитики зафиксировали снижение цен на шесть групп товаров. Наиболее заметно подешевели:

  • Яблоки: на 1,13%, до 123 рублей за кг.
  • Рис шлифованный: на 0,84%, до 94 рублей за кг.
  • Консервы овощные для детского питания: на 0,69%, до 664,76 рубля за кг.
  • Печенье: на 0,61%.
  • Творог и колбасы (полукопченые/варено-копченые): на 0,54%.

Рост цен на овощи и чай

Одновременно с этим продолжилось подорожание других продуктов. Ценники выросли на помидоры (почти до 200 рублей), огурцы, морковь и свеклу. Рекордсменом по росту цены стал черный чай, стоимость которого превысила 1200 рублей за килограмм.

Причины изменения цен

Министерство торговли и услуг Башкирии связывает рост цен с увеличением себестоимости продукции. Производители несут большие затраты на сырье, логистику, упаковку и коммунальные платежи, что закладывается в итоговую стоимость товаров для покупателей. Напомним, ранее в регионе наблюдалось удешевление овощей и яиц, однако к ноябрю этот тренд изменился.

