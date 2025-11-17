Цены на продукты в Башкирии в ноябре 2025: что подешевело, а что рекордно подорожало

По данным Башкортостанстата, было зафиксировано как незначительное снижение стоимости некоторых товаров, так и существенный рост цен на овощи и чай.
Какие продукты стали дешевле
Аналитики зафиксировали снижение цен на шесть групп товаров. Наиболее заметно подешевели:
- Яблоки: на 1,13%, до 123 рублей за кг.
- Рис шлифованный: на 0,84%, до 94 рублей за кг.
- Консервы овощные для детского питания: на 0,69%, до 664,76 рубля за кг.
- Печенье: на 0,61%.
- Творог и колбасы (полукопченые/варено-копченые): на 0,54%.
Рост цен на овощи и чай
Одновременно с этим продолжилось подорожание других продуктов. Ценники выросли на помидоры (почти до 200 рублей), огурцы, морковь и свеклу. Рекордсменом по росту цены стал черный чай, стоимость которого превысила 1200 рублей за килограмм.
Причины изменения цен
Министерство торговли и услуг Башкирии связывает рост цен с увеличением себестоимости продукции. Производители несут большие затраты на сырье, логистику, упаковку и коммунальные платежи, что закладывается в итоговую стоимость товаров для покупателей. Напомним, ранее в регионе наблюдалось удешевление овощей и яиц, однако к ноябрю этот тренд изменился.