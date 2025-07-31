Цены на новостройки в Уфе снизились на 3,7% в июле 2025 года

Новостройки в Уфе в июле подешевели почти на 4%, идя вразрез с общероссийской тенденцией. Столица Башкирии стала одним из немногих крупных городов, где цены на новое жильё снижаются, но эксперты не прогнозируют обвала.

Рынок новостроек в Уфе в июле поплыл против течения. Пока в большинстве крупных городов России цены на жильё продолжали расти, в столице Башкирии зафиксировано заметное снижение. По данным портала «Мир квартир», средняя стоимость новой квартиры за месяц упала на 3,7%, опустившись до отметки в 7,4 млн рублей, пишет РБК-Уфа.

Подешевел и квадратный метр — на 1,5%, до 171,1 тысячи рублей. Этот показатель ставит Уфу на 14-е место в рейтинге российских городов по стоимости нового жилья. Таким образом, город вошёл в число 25 мегаполисов, где летом продолжилось охлаждение рынка.

Для сравнения, в целом по стране ситуация иная. В 45 из 70 исследованных городов цены выросли, а средняя стоимость квартиры в новостройке достигла 7,6 млн рублей, прибавив за месяц 0,6%. Рекордсменами по росту стали Улан-Удэ (+6,1%) и Рязань (+6%), а самое резкое падение отмечено в Магнитогорске (-7,5%).

Эксперты не спешат говорить о грядущем обвале. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко считает, что застройщики с надеждой смотрят на начавшееся снижение ключевой ставки ЦБ. Это должно сделать ипотеку доступнее и оживить спрос.