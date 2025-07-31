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Цены на новостройки в Уфе снизились на 3,7% в июле 2025 года

Новостройки в Уфе в июле подешевели почти на 4%, идя вразрез с общероссийской тенденцией. Столица Башкирии стала одним из немногих крупных городов, где цены на новое жильё снижаются, но эксперты не прогнозируют обвала.
строящийся дом
© Rutube

Рынок новостроек в Уфе в июле поплыл против течения. Пока в большинстве крупных городов России цены на жильё продолжали расти, в столице Башкирии зафиксировано заметное снижение. По данным портала «Мир квартир», средняя стоимость новой квартиры за месяц упала на 3,7%, опустившись до отметки в 7,4 млн рублей, пишет РБК-Уфа.

Подешевел и квадратный метр — на 1,5%, до 171,1 тысячи рублей. Этот показатель ставит Уфу на 14-е место в рейтинге российских городов по стоимости нового жилья. Таким образом, город вошёл в число 25 мегаполисов, где летом продолжилось охлаждение рынка.

Для сравнения, в целом по стране ситуация иная. В 45 из 70 исследованных городов цены выросли, а средняя стоимость квартиры в новостройке достигла 7,6 млн рублей, прибавив за месяц 0,6%. Рекордсменами по росту стали Улан-Удэ (+6,1%) и Рязань (+6%), а самое резкое падение отмечено в Магнитогорске (-7,5%).

Эксперты не спешат говорить о грядущем обвале. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко считает, что застройщики с надеждой смотрят на начавшееся снижение ключевой ставки ЦБ. Это должно сделать ипотеку доступнее и оживить спрос.

«Если уж цены не обвалились в столь сложный для рынка период, то вряд ли снизятся в какой-либо перспективе», — полагает эксперт.

недвижимость в Башкирии новостройки цены на жилье
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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