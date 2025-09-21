0
10 часов
Новости

Цены на лечение зубов в Башкирии бьют рекорды

Поход к зубному в Башкирии стал дорогим удовольствием. Средний чек перевалил за 10 тысяч рублей, а цены выросли на 12%. Эксперты винят дорогие материалы и санкции.
улыбка девушки
©Imagen

Вылечить зуб в Башкирии стало дороже. Как сообщили в компании «Платформа ОФД», средний чек в местных стоматологиях теперь составляет 10,3 тысячи рублей. Это на 12% больше, чем в прошлом году, причём и ходить к врачам стали чаще на 4%.

Причиной такого скачка стали не только аппетиты клиник. Специалисты указывают на удорожание расходников. Санкции заставили поставщиков выстраивать логистику через обходные маршруты, что и накрутило финальную стоимость пломб и анестезии.

В целом по стране ситуация похожая: ценники повысились на 13%, а средний чек достиг 9,8 тысячи рублей. Россияне тоже стали чаще посещать дантистов — количество визитов увеличилось на 5%.

На фоне коммерческого подорожания власти пытаются развивать государственную альтернативу. Например, в уфимской поликлинике №2 привели в порядок кабинет неотложной помощи. Ежегодно через него проходят свыше восьми тысяч человек, которым обновили оборудование и условия.

0
12.09.2025
Дороги и транспорт

В России выросла стоимость обслуживания китайских авто

фара китайского автомобиля
Средний чек за обслуживание автомобилей из КНР подскочил почти до 9,5 тысяч рублей. Пока одни модели вытесняют другие, рынок наводнили поддельные запчасти.
0
11.09.2025
Новости

Россияне массово отказываются от сливочного масла

хлеб с маслом лежит на тарелке
Продажи сливочного масла в России рухнули почти на 15%. Ценник пробил отметку в 1200 рублей за килограмм, пока склады производителей забиваются нераспроданным товаром.
0
11.09.2025
Новости

Цена на золото может достичь рекордных показателей до конца года

слитки золота
Цена на золото может взлететь выше $4000 за унцию к концу 2025 года. Аналитики винят во всём геополитическую турбулентность и торговые войны, которые заставляют центробанки активно пополнять резервы.
1
20.07.2025
Новости

Сколько стоит получить права в Уфе: полный разбор цен

водительские права и ключи от автомобиля на столе
Получить водительские права в Уфе — тот ещё квест. Разбираемся, во сколько реально обойдётся медсправка, обучение и госпошлина. Спойлер: скоро будет дороже
