Цены на лечение зубов в Башкирии бьют рекорды

Поход к зубному в Башкирии стал дорогим удовольствием. Средний чек перевалил за 10 тысяч рублей, а цены выросли на 12%. Эксперты винят дорогие материалы и санкции.

Вылечить зуб в Башкирии стало дороже. Как сообщили в компании «Платформа ОФД», средний чек в местных стоматологиях теперь составляет 10,3 тысячи рублей. Это на 12% больше, чем в прошлом году, причём и ходить к врачам стали чаще на 4%.

Причиной такого скачка стали не только аппетиты клиник. Специалисты указывают на удорожание расходников. Санкции заставили поставщиков выстраивать логистику через обходные маршруты, что и накрутило финальную стоимость пломб и анестезии.

В целом по стране ситуация похожая: ценники повысились на 13%, а средний чек достиг 9,8 тысячи рублей. Россияне тоже стали чаще посещать дантистов — количество визитов увеличилось на 5%.

На фоне коммерческого подорожания власти пытаются развивать государственную альтернативу. Например, в уфимской поликлинике №2 привели в порядок кабинет неотложной помощи. Ежегодно через него проходят свыше восьми тысяч человек, которым обновили оборудование и условия.