Цены на iPhone 17 и Galaxy S26 в России обвалились до 30%

Российские ретейлеры не могут реализовать накопленные запасы iPhone 17 и флагманских смартфонов Samsung и вынуждены снижать цены на треть. Эксперты объяснили причины обвала стоимости техники.

На российском рынке электроники сложилась нестандартная ситуация: маркетплейсы и магазины бытовой техники распродают флагманские смартфоны Apple и Samsung со скидками до трети от первоначальной стоимости. Об этом 21 апреля сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов рынка.

По данным издания, цены на iPhone 17 в рознице снизились на 25–30%, старшие версии линейки подешевели на 15–20%. Умные часы Apple Watch Series 11 ещё значительнее — на 30–35%, версии Ultra — на 20–30%.

Аналогичная картина наблюдается и в сегменте Android-флагманов. Цены на Galaxy S26 снизились с 89,9 до 84,9 тысячи рублей, а старшая версия Galaxy S26 Ultra потеряла 15% стоимости.

Причины сложившейся ситуации аналитики объясняют просчётом на этапе закупок: в конце 2025 года продавцы сформировали избыточные складские запасы в расчёте на высокий праздничный спрос, который в итоге не оправдался.

После новогодних праздников, 23 Февраля и 8 Марта покупатели не проявили интереса к дорогостоящим устройствам. Продавцы оказались вынуждены объявить акции, чтобы не допустить дальнейшего затоваривания складов. По прогнозам экспертов, период сниженных цен на премиальные гаджеты может продлиться вплоть до конца июля.

По данным «М.Видео», опубликованным в апреле 2026 года, за первый квартал 2026 года россияне приобрели 5,6 млн смартфонов на общую сумму 144 млрд рублей — это на 6% меньше в штуках и на 5% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение спроса объясняется сдержанным потребительским поведением на фоне привлекательных ставок по депозитам и удлинением цикла обновления устройств.

В марте МТС зафиксировал снижение цен на линейку Samsung Galaxy S26 в среднем на 13% по сравнению с S25 в марте прошлого года. В «М.Видео» тогда также подтвердили тенденцию, указав на более привлекательные стартовые цены ключевых новинок по сравнению с предыдущим поколением.

К слову, мировые поставки смартфонов в первом квартале 2026 года сократились на 6% по сравнению с прошлым годом. Среди причин аналитики называют ухудшение потребительских настроений и дефицит компонентов памяти.