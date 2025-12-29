Центр занятости Уфы опубликовал список вакансий с зарплатой до 200 тысяч рублей

Республиканский центр занятости представил перечень вакансий с оплатой труда до 200 тысяч рублей. В список вошли руководители в строительстве, водители и инженеры.

Республиканский центр занятости обнародовал перечень актуальных вакансий с наиболее высокой оплатой труда в уфимских организациях. Ряд работодателей готов предложить подходящим кандидатам ежемесячное вознаграждение на уровне 200 тысяч рублей.

Первое место в рейтинге по уровню дохода занимает позиция начальника строительно-монтажного участка. В компании ООО «Энергосеть» специалисту предлагают заработную плату в диапазоне от 180 до 200 тысяч рублей.

Значительный уровень дохода доступен также водителям категории Е. Сотрудникам на этой должности в ООО «Элемент-Трейд» предлагают оплату от 100 до 150 тысяч рублей ежемесячно.

В производственном секторе востребованы квалифицированные технические специалисты. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением в АО «УАП «Гидравлика» может рассчитывать на доход до 120 тысяч рублей.

Четвертую строчку в списке занимает вакансия ведущего инженера-проектировщика. Кандидатам в ООО «Сиб Мир» предлагается заработная плата от 100 до 120 тысяч рублей.

Завершают список предложений с оплатой до 100 тысяч рублей вакансии в нефтесервисной и медицинской сферах. Такой доход доступен бурильщикам и машинистам буровых установок в ООО ЭПЦ «ТрубопроводСервис», а также заведующим отделениями в Республиканской детской клинической больнице.

Указанные суммы существенно превышают средние показатели по региону. По данным статистических ведомств, средняя заработная плата в Башкортостане к концу 2025 года зафиксирована на уровне 72 466 рублей.

Высокий уровень предлагаемых зарплат коррелирует с общей ситуацией на рынке труда. Уровень безработицы в республике находится на исторически низкой отметке в 1,6%. В регионе сохраняется высокий спрос на специалистов рабочих и инженерных специальностей.