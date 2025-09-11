0
16 часов
Новости

Цена на золото может достичь рекордных показателей до конца года

Цена на золото может взлететь выше $4000 за унцию к концу 2025 года. Аналитики винят во всём геополитическую турбулентность и торговые войны, которые заставляют центробанки активно пополнять резервы.
слитки золота
©Imagen

Стоимость золота готовится пробить психологический потолок, устремившись к отметке в четыре тысячи долларов за унцию. Такой прогноз дают эксперты, которых цитирует газета «Известия». Перспектива вырисовывается на фоне уже случившегося подорожания.

С начала года этот драгоценный металл уже прибавил в цене 35%. Сентябрьские фьючерсные контракты уверенно торгуются выше порога в $3700 за унцию, и это, похоже, только начало большого пути.

Катализатором повышения стала глобальная нестабильность. Торговые баталии между мировыми державами, эскалация на Ближнем Востоке и угрозы новых санкций заставляют инвесторов искать спасение в проверенном активе.

Центральные банки по всему миру активно скупают слитки, ещё сильнее взвинчивая котировки. Когда правительства нервничают, они доверяют не валютам, а старому доброму золоту. Этот повышенный аппетит регуляторов стал одним из ключевых драйверов роста.

Прогнозы аналитиков становятся всё смелее. Александр Абрамов из Президентской академии считает рубеж в $4000 вполне достижимым до конца года. Другие, как финансовый советник Анна Усенко, смотрят ещё выше — на $4200 за унцию и даже больше.

По данным Центробанка РФ на 11 сентября 2025 года, официальная учётная цена за один грамм золота достигла 9 964,27 рубля.

На фоне мирового ажиотажа страна продолжает наращивать добычу, удерживая второе место в мире после Китая. Как сообщало Минприроды, в 2024 году за счёт госинвестиций было открыто и новое месторождение в Башкирии — Южно-Подольское.

