Тропическая зараза атакует Россию: ждать ли эпидемии чикунгунья

В Китае бушует лихорадка чикунгунья, заразившая тысячи. Риск завоза в Россию существует, но экс-перты и Роспотребнадзор сохраняют спокойствие.

России может грозить вспышка экзотической лихорадки чикунгунья, о которой сообщили «Известия». Угроза импорта заразы вполне реальна, хотя внутри страны случаев пока нет. Вирусологи пристально следят за ситуацией, которая разворачивается в Китае.

Чикунгунья — это вирусный недуг, который разносят комары рода Aedes. Болезнь начинается с высокой температуры, слабости и характерной сыпи. Но её визитная карточка — мучительное воспаление суставов, которое буквально скручивает человека. Источником инфекции могут быть больные люди, обезьяны и даже грызуны. Сам по себе пациент не заразен, но укусивший его комар превращается в летучий шприц с вирусом.

Масштабы уже впечатляют. В китайской провинции Гуандун всего за полторы недели за-фиксировали свыше 10 тысяч инфицированных. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта хворь уже отметилась более чем в 110 странах мира. В регионах со слабым иммунитетом у населения вспышки могут охватывать до трёх четвертей жителей, создавая колоссальную нагрузку на медицину.

Несмотря на это, российские эксперты призывают не паниковать. Иммунолог Михаил Бол-ков считает, что риск эпидемии в РФ невысок. С ним согласен и Владимир Никифоров из РНИМУ им. Пирогова: для распространения вируса нужен живой инфицированный комар, который вряд ли выживет в нашем климате. Случайный «турист» на борту самолёта погоды не сделает.

Роспотребнадзор тоже начеку. Ведомство подтверждает, что риски завоза есть, особенно для туристов, возвращающихся из неблагополучных регионов. На границе уже работает автоматизированная система «Периметр», которая выявляет людей с признаками инфекций. Отечественные тест-системы для быстрого определения вируса также готовы к использованию.

Наибольшую опасность инфекция представляет для пожилых, маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом. Инфекционист Андрей Поздняков предупреждает, что в этих группах болезнь может привести к летальному исходу.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным в 2025 году, ареал обитания комаров-переносчиков в Европе значительно расширился. Если в 2017 году комар Aedes albopictus был замечен в 17 странах региона, то к июню 2025 года он укоренился уже в 30 странах. Это создаёт новые риски для континента.

При этом, как сообщили в Роспотребнадзоре в августе 2025 года, постоянный мониторинг на территории России пока не выявил инфицированных комаров Aedes. Специалисты заключили, что на данный момент непосредственной эпидемиологической угрозы внутри страны нет, но ситуация остаётся на строгом контроле.