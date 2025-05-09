Трамп попал в «Бессмертный полк»

Кажется, Трамп решил завоевать не только Белый дом, но и русский «Бессмертный полк». На сайте онлайн-шествия заметили портрет некоего «Трампина Даниила Фёдоровича» — с до боли знакомым лицом американского президента в военном обмундировании.

Нейросеть так старательно состарила Дональда, что модераторы акции проморгали очевидный фейк.

В штабе «Бессмертного полка» уже отреагировали на скандал. Заявили «Подъёму», что все изображения якобы фильтруются и модерируются. Но тут, видимо, фильтр дал сбой — как и система распознавания лиц на границе.

Интересно, что скажет сам Трамп, когда узнает о своём героическом «дедушке»? Наверняка заявит, что воевал лучше всех и взял бы Берлин на пару недель раньше.