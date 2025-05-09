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Трамп попал в «Бессмертный полк»

©соцсети

Кажется, Трамп решил завоевать не только Белый дом, но и русский «Бессмертный полк». На сайте онлайн-шествия заметили портрет некоего «Трампина Даниила Фёдоровича» — с до боли знакомым лицом американского президента в военном обмундировании.

трамп попал в бессмертный полк

Нейросеть так старательно состарила Дональда, что модераторы акции проморгали очевидный фейк.

В штабе «Бессмертного полка» уже отреагировали на скандал. Заявили «Подъёму», что все изображения якобы фильтруются и модерируются. Но тут, видимо, фильтр дал сбой — как и система распознавания лиц на границе.

Интересно, что скажет сам Трамп, когда узнает о своём героическом «дедушке»? Наверняка заявит, что воевал лучше всех и взял бы Берлин на пару недель раньше.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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