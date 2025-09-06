0
13 часов
Новости

«Торатау» стал вторым геопарком ЮНЕСКО в Башкирии

Геопарк «Торатау» теперь официально в глобальной сети ЮНЕСКО. Заявку одобрили спустя четыре года. Это уже второй такой объект в Башкирии после «Янган-Тау».
шихан Торатау
©пресс-служба Главы Башкирии

Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров, поздравив жителей с отличной новостью.

Решение было принято в Чили, где проходил Совет ЮНЕСКО. Эксперты, рассмотрев заявку, проголосовали за включение башкирского парка единогласно. Так священная гора получила новый статус, которого ждали несколько лет.

Путь к признанию был небыстрым. Заявку на вступление направили ещё в 2021 году. А через год в республику приехали ревизоры из Ирландии и Испании, которые провели оценку на месте и оставили свои рекомендации.

Все эти годы шла работа по их выполнению. «Торатау» успел превратиться в заметный центр для туристов и образовательных проектов. К вершине шихана соорудили экологичную лестницу, а в рамках климатического консорциума появился Дом-музей климата.

Этим летом были запущены ещё две точки притяжения — геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас». Глава региона поблагодарил всех причастных за слаженные усилия.

«Торатау» стал вторым геопарком в Башкирии, вошедшим в глобальную сеть. Первым ещё в 2020 году это признание получил «Янган-Тау».

Интерес к уникальным природным территориям в регионе только растёт. В 2025 году в Уфимском университете науки и технологий даже открыли кафедру ЮНЕСКО, где начали готовить специалистов по геопаркам международного уровня. Кроме того, недавно в список Всемирного наследия включили и знаменитые наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш, что стало ещё одним важным событием для республики.

Похожие записи
0
12.08.2025
Новости

Геопарк «Торатау» в Башкирии возглавил Загир Хамидуллин

Загир Хамидуллин
В башкирском геопарке «Торатау» кадровые перестановки. Пока бывший директор Артур Идельбаев сидит в СИЗО, его место занял 36-летний заместитель Загир Хамидуллин.
0
03.08.2025
Происшествия

В Башкирии турист скончался от сердечного приступа на шихане Торатау

сумка скорой помощи
Восхождение на гору Торатау в Ишимбайском районе Башкирии закончилось трагедией. 50-летний мужчина скончался от сердечного приступа. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.
0
24.07.2025
Криминал

Что известно о задержанном силовиками замглавы «Центра развития туризма» Артуре Идельбаеве

артур идельбаев
В Уфе задержали замглавы «Центра развития туризма» Артура Идельбаева. Серого кардинала отрасли, которого хвалил сам Хабиров, подозревают в афере на ₽300 млн
0
22.07.2025
Новости

В Башкирии просят фотографировать жаб: необычная просьба экологов удивила местных жителей

жаба на камне
Экологи из геопарка «Янган-Тау» в Башкирии просят жителей сообщать о каждой встрече с обыкновенной жабой. Земноводное попало в Красную книгу и требует особого контроля
0
16.07.2025
Новости

Тайный целебный источник нашли в Башкирии: трёх минут хватит, чтобы изменить жизнь

вода у подножия горы
В Салаватском районе Башкирии, у деревни Куселярово, находится сернистый источник, который, по легендам, исцеляет от ревматизма
0
13.07.2025
Новости

Победа в Париже: в Башкирии пещеру Шульган-Таш с 200+ рисунками официально признали сокровищем человечества

пещера Шульган-Таш
Историческое событие для Башкирии: пещеру Шульган-Таш с её уникальными наскальными рисунками официально включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение принято в Париже
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.