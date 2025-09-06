«Торатау» стал вторым геопарком ЮНЕСКО в Башкирии

Геопарк «Торатау» теперь официально в глобальной сети ЮНЕСКО. Заявку одобрили спустя четыре года. Это уже второй такой объект в Башкирии после «Янган-Тау».

Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров, поздравив жителей с отличной новостью.

Решение было принято в Чили, где проходил Совет ЮНЕСКО. Эксперты, рассмотрев заявку, проголосовали за включение башкирского парка единогласно. Так священная гора получила новый статус, которого ждали несколько лет.

Путь к признанию был небыстрым. Заявку на вступление направили ещё в 2021 году. А через год в республику приехали ревизоры из Ирландии и Испании, которые провели оценку на месте и оставили свои рекомендации.

Все эти годы шла работа по их выполнению. «Торатау» успел превратиться в заметный центр для туристов и образовательных проектов. К вершине шихана соорудили экологичную лестницу, а в рамках климатического консорциума появился Дом-музей климата.

Этим летом были запущены ещё две точки притяжения — геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас». Глава региона поблагодарил всех причастных за слаженные усилия.

«Торатау» стал вторым геопарком в Башкирии, вошедшим в глобальную сеть. Первым ещё в 2020 году это признание получил «Янган-Тау».

Интерес к уникальным природным территориям в регионе только растёт. В 2025 году в Уфимском университете науки и технологий даже открыли кафедру ЮНЕСКО, где начали готовить специалистов по геопаркам международного уровня. Кроме того, недавно в список Всемирного наследия включили и знаменитые наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш, что стало ещё одним важным событием для республики.